Efeler\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm ülkede olduğu gibi Efeler'de de emekçilerin yoğun katılımıyla kutlandı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, CHP Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve üyeleri, işçi sendikaları ve yüzlerce işçiyle birlikte 1 Mayıs kortejinin başlayacağı Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde buluştu. Belediye önünde başlayan yürüyüş Zafer Meydanı, Doğu Gazi Bulvarı, Ramazanpaşa Kavşağı ve Hükümet Bulvarı'nda devam etti.

Sivil toplum kuruluşlarının, odaların, derneklerin ve siyasi partilerin temsilcileri ile binlerce işçi ellerinde Türk Bayrakları ve sloganlarla yürüdü. Atatürk Kent Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından kutlamalar başladı. İşçi sendikası temsilcilerinin sloganlar eşliğinde konuşmalar yaptığı alanı dolduran emekçiler, kutlamalarına yöresel oyunlarla devam etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bugün 1 Mayıs; işçi ve emekçilerin bayramı. Biz de onlara destek olmak, hakkın, hukukun, adaletin yanında olmak amacıyla tüm partili arkadaşlarımızla birlikte korteje katıldık. Bayramımızı hep birlikte mutluluk ve huzur içinde kutluyoruz. Burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yaşasın 1 Mayıs" dedi. - AYDIN