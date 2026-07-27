Efeler’de Meslek Tanıtım Günleri kapılarını açtı - Son Dakika
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Efeler’de Meslek Tanıtım Günleri kapılarını açtı

Efeler’de Meslek Tanıtım Günleri kapılarını açtı
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Efeler Belediyesi ve Akademik Odalar Birliği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, YKS sonrası tercih döneminde gençlere ve ailelerine meslek tanıtımı ve kariyer rehberliği sunuyor. İlk gün yoğun ilgi gördü.

Efeler Belediyesi ve Akademik Odalar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Akademik Meslek Tanıtım ve Kariyer Günleri", Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda başladı.

YKS sonuçlarının ardından başlayan tercih döneminde gençlere yön göstermeyi amaçlayan etkinlikte, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de gençleri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Kurulan stantları tek tek ziyaret eden Yetişkin, meslek tercihi yapmaya hazırlanan öğrencilerle ve onların heyecanını paylaşan ailelerle sohbet etti.

Saat 18.00 ile 20.00 arasında gerçekleşen ilk gün buluşmalarında hareketlilik yaşandı. Üniversite öğrencisi adayı gençler, ilgi duydukları alanların uzmanlarıyla yüz yüze görüşerek merak ettikleri detayları sorma imkanı buldu. Çalışma şartları, sektörün geleceği ve mesleki dinamikler hakkında doğrudan bilgi alan adaylar, tercih listelerini oluşturmadan önce akıllarındaki soru işaretlerini giderme fırsatı yakaladı. Aileler de stantlardaki görevlilerle görüşerek çocuklarının geleceğine dair bilgi aldı.

28 Temmuz Salı günü saat 18.00-20.00 saatlerinde devam edecek olan etkinlik, ikinci günün ardından sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler’de Meslek Tanıtım Günleri kapılarını açtı - Son Dakika

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