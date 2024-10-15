Efeler'de Atıl Okul Yenilendi ve Halkın Hizmetine Sunuldu - Son Dakika
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Efeler'de Atıl Okul Yenilendi ve Halkın Hizmetine Sunuldu

Efeler\'de Atıl Okul Yenilendi ve Halkın Hizmetine Sunuldu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, İmamköy Mahallesi'nde yenilenen okulu ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Uzun süredir atıl durumda olan okul, belediye ekipleri tarafından onarılarak hijyenik ve estetik bir görünüm kazandı. Başkan Yetişkin, çocuklarla samimi sohbetler gerçekleştirerek onların sevgisini kazandı.

15.10.2024 13:45  Güncelleme: 13:47
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, İmamköy Mahallesi'nde atıl durumda bulunan ve Efeler Belediyesi çalışanlarının faaliyetleri sonucu yenilenerek halka kazandırılan okulu ziyaret etti.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İmamköy Mahallesi'nde Gölcük mevkiinde uzun süredir atıl halde bulunan okulda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Okulda yıkılan yerler onarıldı, binanın dış ve iç cephesi boyandı, bahçesindeki ağaçlar budandı ve yabani otlar biçildi. Ayrıca okul bahçesinde çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için oyun parkı yapıldı. İyileştirme faaliyetlerinin ardından okulda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda güvenli bir hal alan okul, aynı zamanda hijyenik ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Çalışmaların ardından okulu ziyaret eden ve mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Yetişkin, alkışlarla karşılanırken, okul çevresindeki faaliyetleri inceleyen Yetişkin, vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Çocukların yoğun sevgi gösterisine aynı şekilde karşılık veren Yetişkin, her biriyle tek tek ilgilendi ve fotoğraf çektirdi.

İmamköy Mahalle Muhtarı Şahin Evran, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına bu anlamlı hizmet için teşekkür etti. Bugüne kadar tüm taleplerinin hızlı bir şekilde yerine getirildiğini ifade eden Evran, "Mahallemizde adeta hizmet atılımı var. Bunun son örneği de okulumuz oldu. Kısa sürede okulumuz yenilendi. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de Atıl Okul Yenilendi ve Halkın Hizmetine Sunuldu - Son Dakika

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