Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor - Son Dakika
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Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

25.04.2022 10:37
Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetim yapılırken, denetim ekipleri de fırsatçılara geçit vermiyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetim yapılırken, denetim ekipleri de fırsatçılara geçit vermiyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ekipler, ilçe genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Harekete geçen denetim ekipleri stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim gerçekleştirdi. Market ve gıda işletmelerini gezen ekipler depoları ve fiyat etiketlerini kontrol etti. - AYDIN

Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor
Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor
Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor
Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

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Togo Cumhuriyeti, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efeler'de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor - Son Dakika
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