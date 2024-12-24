Efeler\'de İkinci El Eşya Pazarı Kapalı Alana Taşındı

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentteki ikinci el eşya pazarı esnafının taleplerine kulak verdi. Cumartesi günleri Orta Mahalle'de açık alanda kurulan bit pazarı, Girne Mahallesi'nde kapalı alanda hizmet veren Efekent pazar yerine taşındı.

Pazarcı esnafı, özellikle olumsuz hava şartlarında açık alanda zorlandıklarını dile getirerek, kapalı bir alanın kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirtti. Kapalı pazar yeri, satışa sunulan ürünleri korumanın yanı sıra, vatandaşların konforlu bir şekilde alışveriş yapabilmesine imkan tanıyor. Başkan Yetişkin'e, sağladığı bu imkan için teşekkür eden pazarcı esnafı, bu değişikliğin işlerini kolaylaştırmasının yanı sıra müşteri memnuniyetini de yükselttiğini söyledi. - AYDIN