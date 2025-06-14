Efeler\'de Sakinlerden Belediye\'ye Yol Tepkisi

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 2417 Sokak sakinleri, yollarının yapılmaması nedeniyle toz toprak içinde yaşamaya mahkum olduklarını belirterek Efeler Belediyesi'ne tepki gösterdi. Mahallede yeni yapılan lüks villalara rağmen sokak zemininin hala toprak olması, çevre sakinlerini mağdur ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte toz problemi daha da arttı. Vatandaşlar kapılarını, pencerelerini açamaz hale gelirken; araçlar, bahçeler ve evlerin içi bile tozla kaplandı. Sokakta yaşayan birçok kişi, bu durumun hem yaşam kalitesini düşürdüğünü hem de sağlık açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

Vatandaşlar Efeler Belediyesi'ne çağrıda bulundu

Sokak sakini Ali Altun, yaşadıkları mağduriyetin çekilmez boyuta ulaştığını belirterek; "Yoldan kalkan toz nedeniyle kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Evlerimizin içine kadar toz doluyor. Kapının önünü her gün süpürsek de olmuyor. Bir an önce bu yolu yaparlarsa çok memnun kalırız" dedi.

Yaklaşık iki yıldır aynı sokakta ikamet ettiğini belirten Yenal Altun ise, belediyeye defalarca başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade ederek, "İki yıldır yolumuz bu halde. Toz toprak içindeyiz. Kapı pencere açamıyoruz. Araçlarımız, bahçemiz sürekli kirleniyor. Biz bu yolun yapılması için belediyeye yazılı ve sözlü olarak başvuru yaptık ama hiçbir sonuç alamadık. Belediyeden bu yolu en kısa sürede yapmasını istiyoruz. Çünkü bir araç geçtiğinde tozlar kalkıyor, her yer toz içinde kalıyor" diye konuştu.

Sokakta bir şantiyede bekçilik yapan Ebedin Güldem ise daha büyük bir tehlikeye dikkat çekerek, "Yolun ortasında rögar kapağı kırık ve tehlike oluşturuyor. Araçların ve yayaların buraya düşmemesi için kendi imkanlarımızla şerit çektik. Bu durum ciddiye alınmalı" dedi.

Vatandaş belediyeden cevap bekliyor

Mahalle sakini Vedat Arslan da tozdan ve yolun yapılmamasından şikayet ederek, "Belediyeye başvurduk ama henüz bir sonuç alamadık. Tozdan, topraktan kurtulmak istiyoruz. Bu yolun artık yapılması gerekiyor" diyerek Efeler Belediyesi'nin bir an önce sorunu çözmesini beklediklerini söyledi. - AYDIN