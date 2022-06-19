Efeler'den Yks'ye Giren Öğrencilere Destek - Son Dakika
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Efeler'den Yks'ye Giren Öğrencilere Destek

19.06.2022 20:53

Efeler Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldığı okulların önlerinde öğrenci ve velilere yaptığı hizmetle destek oldu.

Efeler Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldığı okulların önlerinde öğrenci ve velilere yaptığı hizmetle destek oldu.

Efeler Belediyesi, hafta sonu YKS'ye giren öğrencilerin ve velilerinin yanındaydı. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, sınavların yapıldığı okulların önlerinde; Belediye'nin ikram araçları ile vatandaşlara ücretsiz su, çay, kahve ve soğuk meşrubat dağıtıldı.

Sınava giren öğrenciler ve velileri de Efeler Belediyesi'nin yaptığı bu duyarlı hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

"YAŞAMIN HER AŞAMASINDA HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEMELERİNİ DİLİYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Sınava girecek olan adaylar ve aileleri büyük bir heyecanla çok erken saatlerde sınav yerlerine geliyor. Öğrenciler sınava girdiğinde, aileleri saatlerce okul önlerinde bekliyor. Efeler Belediyesi olarak hem sınav öncesi öğrencilerimize hem de orada uzun zaman bekleyen velilerimize küçük bir ikram yapmak, kendilerinin yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Öğrencilerimizin hayallerindeki okula yerleşmelerini ve yaşamın her aşamasında hayallerinden vazgeçmemelerini diliyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Efeler'den Yks'ye Giren Öğrencilere Destek - Son Dakika

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