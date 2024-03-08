Efeler Gastronomi Festivali\'nde İtalyan Şeflerin Lezzet Şöleni

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye özgü tatları tanıtmak amacıyla düzenlediği 3'üncü Efeler Gastronomi Festivali'nin ilk gününde lezzet şöleni yaşandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde coşkulu bir törenle kapılarını açan 3'üncü Efeler Gastronomi Şenliği'nin ilk gün konukları İtalyan Şefler Francesco Sernicola ve Carmine Pierno oldu. İtalyan Şefler gerçekleştirdikleri mutfak atölyesi çalışmasında Türkiye'de en çok Efeler'de yetişen sağlık deposu enginarlarla birbirinden farklı tabaklar hazırladı.

Başkan Atay'ın Efeler halkıyla buluşturduğu İtalyan aşçılar; enginar carpaccio, karidesli enginar, kızartma ve yoğurt eşliğinde enginar, güveç enginar, sirkeli soğan eşliğinde kızarmış enginar, kremalı enginar, koyun peynirli enginar, enginar dolması gibi yemekler hazırladı. Başkan Mehmet Fatih Atay, tadına baktığı lezzetleri yorumlayarak, yaptıkları yemekler için şeflere teşekkür etti. Söyleşi sonunda Başkan Atay İtalyan Şeflere katılımları ve katkıları için teşekkür belgesi takdim etti.

Festival daha sonra, Öğretmen Yemek Araştırmacısı ve Yazar Havva Çetintürk'ün moderatörlük yaptığı, üretici kadınlar Hüsniye Varhan ve Dilek Yıldız'ın konuşmacı olduğu "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Efelerli Üreten Kadınlar Konuşuyor" konulu söyleşi ile devam etti. Ardından sahne yemek yarışmalarının ilk bölümü olan 'Zeytinyağlılar'ın oldu. Festivalin ilk günü zeybek gösterisi ve Kamil Kaya Sanat Merkezi Ritim Topluluğu'nun gösterisi ile sona erdi. - AYDIN