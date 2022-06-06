Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'buzağı desteklemesi' uyarısı - Son Dakika
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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'buzağı desteklemesi' uyarısı

06.06.2022 10:41
Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'buzağı desteklemesi' uyarısı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştiricilere 2. dönem buzağı desteklemesi uyarısı yapılarak, başvuru yapmayanların desteklemeden yararlanabilmeleri için son başvuru tarihinin 15 Haziran olduğu hatırlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştiricilere 2. dönem buzağı desteklemesi uyarısı yapılarak, başvuru yapmayanların desteklemeden yararlanabilmeleri için son başvuru tarihinin 15 Haziran olduğu hatırlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık yapan yetiştiricilere verilen destekler aralıksız olarak sürüyor. Bu çerçevede doğan her buzağıya bakanlığın istediği şartlar yerine getirilmesi şartı ile destekleme ödemesi yapılıyor. 2021 yılında doğan buzağılar için ikinci dönem destekleme başvuruları sürerken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü son başvuru tarihi için yetiştiricilere uyarıda bulundu.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Buzağı desteği 2. dönem müracaatları için son gün 15 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir. Herhangi bir birliğe/kooperatife üye olanların başvurularını bağlı bulundukları birliğe/kooperatife yapmaları, üye olmayanların ise müracaatlarını doğrudan İlçe Müdürlüğümüze yapmaları gerekmektedir. Birinci dönem müracaatı olmayan yetiştiricilerin 15 Haziran 2022 tarihine kadar üyesi olduğu birlik/kooperatif veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Tüm yetiştiricilerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'buzağı desteklemesi' uyarısı
Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'buzağı desteklemesi' uyarısı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'buzağı desteklemesi' uyarısı - Son Dakika

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