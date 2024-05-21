Efeler\'in kırsal mahalleleri de modern meydanlara kavuşuyor

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Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki kırsal mahallerin çehresini değiştirmeye başladı. Eski köy meydanları belediye ekipleri tarafından yeniden düzenlenerek daha modern bir görünüme kavuşuyor. Bu kapsamda yapılan çalışma ile Kuyulu Meydanı yepyeni bir görünüm kazandı.

Nisan 2014 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayan Aydın'ın tek merkez ilçe belediyesi olan Efeler Belediyesi; 5 belde, 56 köy ve merkez mahallelerin bağlanmasıyla 83 mahallede hizmetlerini sürdürürken kırsal mahalleler de park, meydan ve temizlik hizmetlerinden faydalanmanın keyfini yaşamaya başladı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda son olarak Kuyulu Mahallesi'nde bulunan Şehit Komando Er Veysel Can Meydanı'nı şık bir görüntüye kavuşturdu. Mahalle genelinde yabani ot biçimi işlerini de sürdüren ekipler, meydanın peyzaj düzenlemesini titizlikle yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla daha temiz ve renkli bir görünüme kavuşan Kuyulu Mahallesi vatandaşların beğenisini topladı. Mahalle sakinleri yeni bir görünüme kavuşan köyleri için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN