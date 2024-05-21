Efeler'in kırsal mahalleleri de modern meydanlara kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler'in kırsal mahalleleri de modern meydanlara kavuşuyor

Efeler\'in kırsal mahalleleri de modern meydanlara kavuşuyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kırsal mahallelerin görünümünü modernleştirmek için çalışmalara başladı. Yapılan düzenlemelerle Kuyulu Mahallesi'ndeki meydan yeni bir görünüme kavuştu. Mahalle sakinleri, belediye başkanı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

21.05.2024 13:02  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki kırsal mahallerin çehresini değiştirmeye başladı. Eski köy meydanları belediye ekipleri tarafından yeniden düzenlenerek daha modern bir görünüme kavuşuyor. Bu kapsamda yapılan çalışma ile Kuyulu Meydanı yepyeni bir görünüm kazandı.

Nisan 2014 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayan Aydın'ın tek merkez ilçe belediyesi olan Efeler Belediyesi; 5 belde, 56 köy ve merkez mahallelerin bağlanmasıyla 83 mahallede hizmetlerini sürdürürken kırsal mahalleler de park, meydan ve temizlik hizmetlerinden faydalanmanın keyfini yaşamaya başladı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda son olarak Kuyulu Mahallesi'nde bulunan Şehit Komando Er Veysel Can Meydanı'nı şık bir görüntüye kavuşturdu. Mahalle genelinde yabani ot biçimi işlerini de sürdüren ekipler, meydanın peyzaj düzenlemesini titizlikle yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla daha temiz ve renkli bir görünüme kavuşan Kuyulu Mahallesi vatandaşların beğenisini topladı. Mahalle sakinleri yeni bir görünüme kavuşan köyleri için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Çevre, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'in kırsal mahalleleri de modern meydanlara kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
12:05 Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı’na imzayı atıyor Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'na imzayı atıyor
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 14:04:03. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler'in kırsal mahalleleri de modern meydanlara kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement