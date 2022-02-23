Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika

Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ilçe genelindeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret ediyor.

Efeler Sosyal Hizmet Merkezi ilçede ikamet eden şehit İbrahim Kapağan'ın kardeşini, şehit Serdal Taşkın'ın eşini ve TSK rütbeli gazi Coşkun Memiş'i iş yerlerinde, şehit Mustafa Tevfik Çağıran'ın eşi ve kardeşini, Kıbrıs Gazisi Ökkaş Kırtan ve eşini ise evlerinde ziyaret etti. Vatanı uğruna can vermeyi yaşamaktan üstün tutan Türk milletinin tarihinin, bu yolda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerin destanlarıyla dolu olduğunu ifade eden yetkililer şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti. Şehit aileleri ve gazilere herhangi bir isteklerinin olup olmadıklarını sormayı da ihmal etmeyen yetkililer, ailelere hediye takdim etti.

Şehit aileleri ve gaziler de kendilerini unutmayıp ziyaret eden yetkililere teşekkür etti. - AYDIN