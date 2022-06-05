EFES-2022'ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı - Son Dakika
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EFES-2022'ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı

05.06.2022 00:57
EFES-2022'ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından olan EFES-2022 devam ederken, tatbikata katılan müttefik ülke askerleri tatbikatla alakalı deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından olan EFES-2022 devam ederken, tatbikata katılan müttefik ülke askerleri tatbikatla alakalı deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı. Askerler, tatbikat sayesinde müşterek çalışma kabiliyetlerini gördüklerini ve yeni deneyimler kazandıkları belirterek, Türk ordusuna verdikleri bu fırsat için teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2022 hız kesmeden devam ediyor. Tatbikatta 37 ülkeden binden fazla yabancı personel görev yapıyor. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliğini taşıyan EFES-2022 Tatbikatı'na TSK unsurları ile birlikte 10 binden fazla personel katılıyor.

"Müşterek çalışma kabiliyetimizi artırmak harika bir deneyim oldu"

Tatbikat devam ederken müttefik ülke askerleri, tatbikat hakkındaki deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı. ABD ordusundan bir asker, "Bu tatbikata katılımcı ülkelerin istihkam kabiliyetlerini görüyoruz. Uluslararası partnerlerimizle müşterek çalışma kabiliyetimizi artırmak harika bir deneyim oldu" dedi.

Bir diğer ABD askeri ise "Burada, Türk ve Azerbaycanlı patlayıcı madde imha sınıfı ve istihkam sınıfı personeli ile tatbikat gerçekleştirmekteyiz. Bu eğitim sadece ABD ordusu için değil, diğer ulusların askerleri için de yararlı. Çünkü diğer ulusların kabiliyetlerini öğreniyoruz. Tabii sadece bu değil, aynı zamanda diğer uluslarla arkadaşlık ilişkileri de geliştiriyoruz" diye konuştu.

"Türk ordusuna bu büyük tatbikatın bir parçası olma şansını verdiği için müteşekkiriz"

Tatbikata katılan Bangladeş ordusundan bir yüzbaşı ise "Takım olarak 19 Mayıs 2022 tarihinde Efes Tatbikatı'na katılmak için geldik. Burada Türk Ordusu ile eşsiz ve harika bir fırsat yakaladık. Farklı ordulardan askerlerle tanıştık. Farklı kültürleri, gelenekleri ve silahları, farklı orduların çeşitli taktik ve eğitimlerini öğrenmek benim için de harika bir deneyimdi. Özellikle Türk ordusuna bizi davet ettiği ve bu büyük tatbikatın bir parçası olma şansını verdiği için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

"Türk ordusundan yeni deneyimler ve yeni beceriler kazandık"

Kosova ordusundan bir teğmen de görüşlerini şöyle dile getirdi: "Bu tatbikata katılmak ve tatbikata katılan ülkelerle tecrübe paylaşımında bulunmak çok faydalı oldu. Özellikle Türk ordusundan yeni deneyimler ve yeni beceriler kazandık. Türk ordusuna bu büyük tatbikata katılma fırsatı verdiği için teşekkür ediyor ve devletlerimiz arasındaki ilişkilerin devam etmesini temenni ediyoruz." - İZMİR

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Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi EFES-2022'ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı EFES-2022'ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Efes, TSK, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel EFES-2022'ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı - Son Dakika

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