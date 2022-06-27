Efes Alt Kapı Çarşısı yepyeni görünüme kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Efes Alt Kapı Çarşısı yepyeni görünüme kavuştu

27.06.2022 12:39
Efes Alt Kapı Çarşısı yepyeni görünüme kavuştu

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Alt Kapı Çarşısı, yeni düzenlemelerle modern bir görünüme kavuştu.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Alt Kapı Çarşısı, yeni düzenlemelerle modern bir görünüme kavuştu. Bölge esnafı, yenilenen çarşı için Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti.

Kuruluşu 1960'lı yıllara dayanan Efes Alt Kapı Çarşısı, hem tüm dünyanın göz bebeği Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden turistler açısından hem de kent ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Efes Alt Kapı, kurulduğu günden bu yana yapılan en ayrıntılı yenileme çalışması sonrasında yepyeni bir görünüme kavuştu. Çalışmalar çerçevesinde çarşı zeminine kilit parke döşemesi yapıldı, elektrik hatları yer altına alındı. Yapılan yol düzenlemeleri ile su baskınlarının önüne geçildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle yıkılan gölgelikler yerine, daha kalıcı ve daha sağlam gölgelikler yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde yine çarşı içinde aydınlatma da yapılacağı ifade edildi. Çalışmalar esnafı memnun ederken, Efes Turistik Eşya Üreticileri ve Satıcıları Derneği Başkanı Muharrem Akağaç, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e çalışmalar için teşekkür etti. - İZMİR

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İzmir'de 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 gözaltı Son dakika haberleri | İzmir'de 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 gözaltı İzmirli taksicilerin gündeminde tarife değişikliği yok İzmirli taksicilerin gündeminde tarife değişikliği yok
Kaynak: İHA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, İzmir, Efes, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efes Alt Kapı Çarşısı yepyeni görünüme kavuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:45:32. #1.13#
SON DAKİKA: Efes Alt Kapı Çarşısı yepyeni görünüme kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement