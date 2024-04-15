Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yönetiminde 2024-2029 çalışma döneminin ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yönetiminde 2024-2029 çalışma döneminin ilk meclis toplantısı yapıldı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yönetiminde 2024-2029 çalışma döneminin ilk meclis toplantısı yapıldı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında 2024-2029 çalışma döneminin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Sengel, eşitlik, adalet ve Efes Selçuk'un geleceği için doğru kararlar almayı temenni etti.

15.04.2024 10:11  Güncelleme: 10:18
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yönetiminde 2024-2029 çalışma döneminin ilk meclis toplantısı yapıldı. Başkan Sengel, "Eşitlik içinde, adaletli aynı zamanda da hep beraber Efes Selçuk'un geleceğine ilişkin olarak doğru kararlar alacağımız bir meclis olmasını temenni ediyorum" dedi.

2024-2029 arasındaki çalışma döneminin ilk meclis toplantısı Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Sengel, "Hepimiz için hayırlara vesile olacak güzel kararlar alacağımız bir 5 yıllık meclis olmasını umut ediyoruz. Eşitlik içinde, adaletli aynı zamanda da hep beraber Efes Selçuk'un geleceğine ilişkin olarak doğru kararlar alacağımız bir meclis olmasını temenni ediyorum" dedi.

"EFES SELÇUK'UN YARARINA OLAN HER KARARIN YANINDA DURURUZ"

Başkan Sengel geride kalan yerel seçim sürecine değinerek, "Yerel seçimler hem partiler anlamında hem yönetimler anlamında insanların kendini sınadığı hem de bu kente ilişkin neler yapabileceğini yeniden dizayn ettiği bir süreçtir. Bu anlamda Efes Selçuk'a yakışır bir şekilde süreci tamamladık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra seçilen tüm meclis üyeleri Efes Selçuk'un meclis üyeleridir. Geçmiş dönem belediye başkanlığım ve meclis üyeliğim döneminde de söylediğim gibi Efes Selçuk'un yararına olan her kararın yanında dururuz. Güzel bir 5 yıl olacak" ifadelerini kullandı.

KENDİNİ SAĞLAMA ALMIŞ BİR BÜTÇE

Efes Selçuk Belediyesi'nin önümüzdeki beş yıla sağlam bir mali tablo ile hazır olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Geçen beş yıl içinde okunan Denetim Komisyonu Raporu'nda yer aldığı gibi sadece Selçuk Belediyesi için değil Türkiye'de de sanıyorum ki yüzde 145 oranında tahakkukun yapıldığı, yüzde 123 oranında tahsilatın yapıldığı başka bir dönem yaşanmamıştır. Onun için omuriliği düzelmiş, kendini sağlama almış bir belediye olarak devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yönetiminde 2024-2029 çalışma döneminin ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yönetiminde 2024-2029 çalışma döneminin ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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