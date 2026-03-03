Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel: "Efes Alt Kapı Otoparkı'nda Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi"

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Belediyesi'nin tahliyesinin ardından Efes Alt Kapı Otoparkı'nın işletme hakkının TURAŞ'a devredildiğini hatırlatarak, söz konusu işleme karşı belediye tarafından dava açıldığını belirtti. Sengel, " Mahkeme, 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla; herhangi bir ihale ilanına çıkılmadan, tek bir şirket davet edilerek pazarlık usulüyle sözleşme yapılmasını ve yer tesliminin gerçekleştirilmesini mevzuata aykırı buldu. Bu nedenle yürütmeyi durdurma kararı verildi" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı, art arda gerçekleştirilen iki oturumun ardından tamamlandı. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Sengel, Efes Alt Kapı Otoparkı'na ilişkin yürütülen hukuki sürece ilişkin önemli bir gelişmeyi meclis üyeleriyle paylaştı.

Sengel, Efes Selçuk Belediyesi'nin tahliyesinin ardından Efes Alt Kapı Otoparkı'nın işletme hakkının TURAŞ'a devredildiğini hatırlatarak, söz konusu işleme karşı belediye tarafından dava açıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DÖSİMM tarafından gerçekleştirilen devir işleminin hukuka aykırı olduğunu belirten Sengel, "Biliyorsunuz, Efes Alt Kapı Otoparkı'ndan tahliye edildik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DÖSİMM tarafından işletme hakkı TURAŞ'a verildi. Bu sürecin hukuka uygun olmadığı, haksız ve usulsüz olduğu gerekçesiyle dava açtık. Mahkeme, 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla; herhangi bir ihale ilanına çıkılmadan, tek bir şirket davet edilerek pazarlık usulüyle sözleşme yapılmasını ve yer tesliminin gerçekleştirilmesini mevzuata aykırı buldu. Bu nedenle yürütmeyi durdurma kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Sengel, hukuk devleti ilkesine vurgu yaparak, "Hukukun, mevzuatın ve adaletin herkes için eşit ve aynı koşullarda uygulanması gerekir" dedi.