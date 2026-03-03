Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel: "Efes Alt Kapı Otoparkı'nda Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel: "Efes Alt Kapı Otoparkı'nda Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi"

03.03.2026 10:14  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Belediyesi’nin tahliyesinin ardından Efes Alt Kapı Otoparkı’nın işletme hakkının TURAŞ’a devredildiğini hatırlatarak, söz konusu işleme karşı belediye tarafından dava açıldığını belirtti. Sengel, “Mahkeme, 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla; herhangi bir ihale ilanına çıkılmadan, tek bir şirket davet edilerek pazarlık usulüyle sözleşme yapılmasını ve yer tesliminin gerçekleştirilmesini mevzuata aykırı buldu. Bu nedenle yürütmeyi durdurma kararı verildi” dedi.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Belediyesi'nin tahliyesinin ardından Efes Alt Kapı Otoparkı'nın işletme hakkının TURAŞ'a devredildiğini hatırlatarak, söz konusu işleme karşı belediye tarafından dava açıldığını belirtti. Sengel, " Mahkeme, 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla; herhangi bir ihale ilanına çıkılmadan, tek bir şirket davet edilerek pazarlık usulüyle sözleşme yapılmasını ve yer tesliminin gerçekleştirilmesini mevzuata aykırı buldu. Bu nedenle yürütmeyi durdurma kararı verildi" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı, art arda gerçekleştirilen iki oturumun ardından tamamlandı. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Sengel, Efes Alt Kapı Otoparkı'na ilişkin yürütülen hukuki sürece ilişkin önemli bir gelişmeyi meclis üyeleriyle paylaştı.

Sengel, Efes Selçuk Belediyesi'nin tahliyesinin ardından Efes Alt Kapı Otoparkı'nın işletme hakkının TURAŞ'a devredildiğini hatırlatarak, söz konusu işleme karşı belediye tarafından dava açıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DÖSİMM tarafından gerçekleştirilen devir işleminin hukuka aykırı olduğunu belirten Sengel, "Biliyorsunuz, Efes Alt Kapı Otoparkı'ndan tahliye edildik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DÖSİMM tarafından işletme hakkı TURAŞ'a verildi. Bu sürecin hukuka uygun olmadığı, haksız ve usulsüz olduğu gerekçesiyle dava açtık. Mahkeme, 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla; herhangi bir ihale ilanına çıkılmadan, tek bir şirket davet edilerek pazarlık usulüyle sözleşme yapılmasını ve yer tesliminin gerçekleştirilmesini mevzuata aykırı buldu. Bu nedenle yürütmeyi durdurma kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Sengel, hukuk devleti ilkesine vurgu yaparak, "Hukukun, mevzuatın ve adaletin herkes için eşit ve aynı koşullarda uygulanması gerekir" dedi.

Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Mahkeme, Selçuk, Yerel, Efes, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel: 'Efes Alt Kapı Otoparkı'nda Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:54:03. #7.12#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel: "Efes Alt Kapı Otoparkı'nda Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.