Efes Selçuk Belediyesi, kent merkezinde kurduğu ilk iftar sofrasının ardından Ramazan'ın bereketini köylere taşımaya devam ediyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, iftar sofralarında da vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ramazan ayı boyunca Efes Selçuk Belediyesi, halkı bir araya getirerek kentte dayanışma ruhunu daha da geliştirmeyi hedefliyor.
Ramazan'ın başlamasıyla birlikte iftar sofrasını ilk olarak Pazar Yeri'nde kuran Efes Selçuk Belediyesi, her akşam bir köyde Ramazan eğlencesi ve iftar yemeği düzenliyor. İftar yemeklerine katılan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ramazan ayının bereketini Efes Selçuk halkı ile paylaşıyor. Belediye tarafından Sultaniye, Belevi, Havutçulu, Barutçu, Zeytinköy ve Gökçealan köylerindeki iftar programlarına katılan Ceritoğlu Sengel, vatandaşlar ile sohbet ediyor. Ramazan ayı boyunca Efes Selçuk Belediyesi halkı bir araya getirerek kentte dayanışma ruhunu büyütmeye devam edecek. Efes Selçuk Belediyesi tarafından köylerde düzenlenen iftar programları belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.
Son Dakika › Yerel › Efes Selçuk Belediyesi Ramazan Ayında Köylerde İftar Programları Düzenliyor - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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