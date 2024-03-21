Efes Selçuk Belediyesi Ramazan Ayında Köylerde İftar Programları Düzenliyor

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Efes Selçuk Belediyesi, kent merkezinde kurduğu ilk iftar sofrasının ardından Ramazan'ın bereketini köylere taşımaya devam ediyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, iftar sofralarında da vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ramazan ayı boyunca Efes Selçuk Belediyesi, halkı bir araya getirerek kentte dayanışma ruhunu daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Ramazan'ın başlamasıyla birlikte iftar sofrasını ilk olarak Pazar Yeri'nde kuran Efes Selçuk Belediyesi, her akşam bir köyde Ramazan eğlencesi ve iftar yemeği düzenliyor. İftar yemeklerine katılan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ramazan ayının bereketini Efes Selçuk halkı ile paylaşıyor. Belediye tarafından Sultaniye, Belevi, Havutçulu, Barutçu, Zeytinköy ve Gökçealan köylerindeki iftar programlarına katılan Ceritoğlu Sengel, vatandaşlar ile sohbet ediyor. Ramazan ayı boyunca Efes Selçuk Belediyesi halkı bir araya getirerek kentte dayanışma ruhunu büyütmeye devam edecek. Efes Selçuk Belediyesi tarafından köylerde düzenlenen iftar programları belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.