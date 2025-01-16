Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Destek Projeleriyle Yoksullukla Mücadele Ediyor

Yerel

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, Efeslim Kart ve Emekli Efeslim Kart ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2024 yılında Belediye tarafından Efeslim Kart ile 5 milyon 42 bin TL, Emekli Efeslim Kart ile 837 bin TL tutarında sağlanan destekle vatandaşın yanı sıra esnafa da katkı sunuldu. 2025 yılında Efeslim Kart ve Emekli Efeslim Kart bedelleri yüzde 50 artırıldı.

Efes Selçuk Belediyesi, 2024 yılının Ocak ayından bu yana Emekli Efeslim Kart Projesi ile maaşı en düşük seviyede olup üzerine bir taşınmaz bulunmayan ve hane içinde başka bir geliri olmayan emeklilere de destek oluyor.

"Dar Gelirliye Destek, Esnafa Can Suyu, Çevreye Dost, Eğitime Katkı" sloganıyla 2020 yılında hayata geçen Efeslim Kart, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanı sıra kentte yaşayan vatandaşlar tarafından da kullanılabiliyor. Geri dönüştürülmeye uygun atıklarını (cam, plastik, kağıt, metal vb.) Efeslim Kart ile toplayan çevreciler, elde ettikleri puanlardan kartlarına yüklenen paraları, eğitime destek amacıyla kullanabildiği gibi anlaşmalı kent esnafından alışveriş de yapabiliyor.

"Bu kart ile Efes Selçuklular eğitime destek olabiliyor"

Zorlaşan ekonomik şartların artık daha geniş kitleleri etkilediğini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yerel yönetimler halkın bir kriz anında ilk olarak ulaşabildiği kurumlardır. Durum böyle olunca derinleşen yoksulluk gibi herkesi etkileyen bir kriz anında da vatandaşlar ilk olarak Belediye'nin kapısını çalıyor. Biz 2019'dan bu yana yardımlaşmadan dayanışmaya evrilen bir anlayışla sosyal destek projeleri geliştiriyoruz. Bu projelerden Efeslim Kart gerçekten çok yönlü bir proje. Biz Efeslim Kart'ı bir sosyal yaşam kartı olarak nitelendiriyoruz. Çünkü bu kartta yüklenen miktarlar bu kentin esnafında harcanarak, kent içinde kalıyor. Atıklar yine bu kartla toplanıyor. Bu kart ile Efes Selçuklular eğitime destek olabiliyor. Yardımlaşma dayanışmaya dönüşürken kentin farklı ihtiyaçlarına da cevap veriyor" dedi.

"Emeklilerimize destek olmaya çalışıyoruz"

Emekli Efeslim Kart Projesi'nin ihtiyaçtan doğan bir proje olduğunu dile getiren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Yoksulluk derinleşiyor ve bu derinleşen yoksulluğun en çok etkilediği kesimler arasında emekliler yer alıyor. Emekli maaşları gerçekten çok yetersiz. Bunu göz önünde bulundurarak geçtiğimiz yıl Ocak ayında Emekli Efeslim Kart Projesi ile en düşük denilen ama aslında asgari yaşam şartları için son derece yetersiz olan rakamlarla maaş alan emeklilerimize destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nden alınması ile ilgili sürece de değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bilindiği gibi gelirlerimizin yüzde 60'ını kaybetmemiz söz konusu. Ancak biz zor şartlar altında bile kent hakkı kavramı çerçevesinde dayanışmayı büyütmek için çalışmaya, çabalamaya bir arada durmaya devam edeceğiz" dedi.