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Efes Selçuk Belediyesi Uluslararası Sanata Evet Ödülü'ne layık görüldü. Uluslararası 9. Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde Efes Selçuk Belediyesi adına ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin ve Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu Sorumlusu ve Sanat Yönetmeni Gülhan Ayhan, usta sanatçı Tamer Levent'in elinden aldı.

Efes Selçuk Belediyesi Uluslararası Sanata Evet Ödülü'ne layık görüldü. Tiyatro Gazetesi tarafından tiyatro sanatına katkı sunan ilgililerin ve aktif kullanıcıların ödüllendirildiği Uluslararası 9. Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde Efes Selçuk Belediyesi tarafından yürütülen kültür sanat çalışmalarının yanı sıra Efes Selçuk halkının önderliğinde başlatılan Meryem Ana Direnişi de Efes Selçuk'a ödül getirdi.

Tiyatro Gazetesi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından yapılan kültür ve sosyal alanda yapılan çalışmalar kıymetli bulunurken; Türkiye Tiyatro Buluşması'nın Efes Selçuk'ta gerçekleştirilmesi, Meryem Ana Evi'ne sahip çıkma direnişi, çocukların katılımıyla gerçekleşen kültür sanat etkinliklerinin yaşam sanatına sunduğu katkı son derece önemli bulundu. Ayrıca sanat kavramıyla toplumu bu vizyon üzerinden yeniden buluşma sürecini başlatan başarılı çalışmaların "Sanata Evet" özelliği taşıması sonucunda Efes Selçuk Belediyesi "Uluslararası Sanata Evet" ödülüne layık görülmüştür."

Yurt içi ve yurt dışından birçok tiyatro sanatçısının katılımıyla gerçekleşen Uluslararası 9. Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde Efes Selçuk Belediyesi adına ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin ve Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu Sorumlusu ve Sanat Yönetmeni Gülhan Ayhan, ünlü Tiyatro Sanatçısı Tamer Levent'in elinden aldılar.

Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu'nun yaptığı çalışmalar, kentte düzenlenen 14. Türkiye Tiyatro Buluşması ile çocukları kültür ve sanatın renkli dünyasına dahil eden çalışmaların yanı sıra Efes Selçuk halkının, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen Meryem Ana Direnişi de ödüllendirildi.

Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi'nde gerçekleşen ödül töreninde Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden katılım gösteren tiyatro emekçisi de ödüllendirildi.