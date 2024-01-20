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Efes Selçuk Belediyesi Yarıyıl Çocuk Şenliği Düzenliyor - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi Yarıyıl Çocuk Şenliği Düzenliyor

Efes Selçuk Belediyesi, okulların yarıyıl tatilinin başlaması dolayısıyla 23-26 Ocak tarihleri arasında Çocuk Şenliği düzenliyor. Şenlikte lunapark, atlı karınca, şişme oyun parkı, planetaryum, drama oyunları, hava akrobasi gösterisi, çocuk diskosu, sihirbaz gibi etkinlikler çocukları bekliyor. Ücretsiz etkinliğin ayrıntılarına Belediye'nin sosyal medya hesaplarından erişim sağlanabilecek.

Efes Selçuk Belediyesi Yarıyıl Çocuk Şenliği Düzenliyor
20.01.2024 - 12:46,  Güncelleme: 12:48
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Efes Selçuk Belediyesi okulların yarıyıl tatilinin başlaması dolayısıyla 23- 26 Ocak arasında Çocuk Şenliği düzenliyor. Yarıyıl Çocuk Şenliği'nde, lunapark, atlı karınca, şişme oyun parkı, planetaryum, drama oyunları, hava akrobasi gösterisi, çocuk diskosu, sihirbaz gibi etkinlikler çocukları bekliyor.

Pazar yerinde düzenlenecek Yarıyıl Çocuk Şenliği, renkli ve eğlenceli bir dizi aktiviteye ev sahipliği yapacak. Ücretsiz etkinliğin ayrıntılarına Belediye'nin sosyal medya hesaplarından erişim sağlanabilecek.

Çocukların mutlu ve keyifli zaman geçirmelerini her zaman önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Her zaman söylediğimiz bir şey var: 'Çocuklarımız mutluysa biz de muyluyuz.' Yarıyıl tatili gelmişken çocuklarımıza şenlikle bir karne hediyesi vermek istedik. Tüm çocuklarımızı 23- 26 Ocak tarihleri arasında düzenlediğimiz Yarıyıl Çocuk Şenliğimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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