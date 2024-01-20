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Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile Başladı - Son Dakika
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Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile Başladı

42. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 12. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile başladı. Yerli ve yabancı basın mensuplarının da takip ettiği festivalde Altın Havan En Süslü Deve Yarışması'nın kazananı Çanakkale Bayramiç'ten Habibe Yüksel'in Efecan oldu. Yöresel süsleriyle dikkat çeken develer, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi ve renkli görüntüler oluştu. Festival, yarın Pamucak Güreş Arenası'nda devam edecek.

Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile Başladı
20.01.2024 - 19:29,
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42.Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 12. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile başladı.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının da takip ettiği uluslararası tek deve güreşleri olma özelliği taşıyan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali'nde Altın Havan En Süslü Deve Yarışması'nın kazananı Çanakkale Bayramiç'ten Habibe Yüksel'in Efecan oldu. 12. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile başlayan Festival, yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu. 16 devenin görücüye çıktığı 12. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması sonucunda Çanakkale Bayramiç'ten Habibe Yüksel'in Efecan isimli Devesi altın havanın sahibi oldu.

Yöresel süsleri ile dikkat çeken develere,  jüri üyeleri tarafından atma yular,  aksesuarlar, peş, çul, zilgor, havut, kuyruk bağı ve genel görünüm gibi kategorilerde yapılan değerlendirmeler üzerinden puan verildi. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması'nın ardından develerin kent sokaklarında gezmesiyle renkli görüntüler oluştu.

Belediye katkılarıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfının düzenlediği 42. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 21 Ocak Pazar (yarın) günü saat 10.00'da Pamucak Güreş Arenası'nda başlayacak.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile Başladı - Son Dakika
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