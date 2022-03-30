Efes Tarlası Yaşam Köyüne ödül - Son Dakika
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Efes Tarlası Yaşam Köyüne ödül

30.03.2022 11:41
Efes Tarlası Yaşam Köyüne ödül

İkinci Yüzyıl Derneği tarafından bu yıl 2'nci kez düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Ödülleri sahiplerini buldu.

İkinci Yüzyıl Derneği tarafından bu yıl 2'nci kez düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Selçuk Belediyesi, Türkiye'ye model olan Efes Tarlası Yaşam Köyü ile ödül aldı.

İkinci Yüzyıl Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'da düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü Projesi de, törende ödüle layık görüldü. Ödülü, Selçuk Belediyesi adına Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel aldı. - İZMİR

Efes Tarlası Yaşam Köyüne ödül
Efes Tarlası Yaşam Köyüne ödül

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efes Tarlası Yaşam Köyüne ödül - Son Dakika


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