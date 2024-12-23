Efsane Karateci Haldun Alagaş, Bakırköy'de Milli Karatecilerle Buluştu - Son Dakika
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Efsane Karateci Haldun Alagaş, Bakırköy'de Milli Karatecilerle Buluştu

Efsane Karateci Haldun Alagaş, Bakırköy\'de Milli Karatecilerle Buluştu

Avrupa ve Dünya şampiyonu Haldun Alagaş, Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği Elit Sporcu Gelişim Semineri'nde 90 milli karateciyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Seminerde katılımcılar, Alagaş'tan teorik ve pratik karate eğitimi aldı.

23.12.2024 15:43  Güncelleme: 15:49
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Avrupa ve Dünya şampiyonu efsane karateci Haldun Alagaş, Bakırköy Belediyesi'nin konuğu oldu. Düzenlenen programda ülkemizin dört bir yanından milli karatecilerle buluşan Alagaş, karatecilere bilgi ve tecrübelerini aktararak tavsiyelerde bulundu.

Ülkemizin dört bir yanından 90 milli karateci Avrupa ve Dünya şampiyonu efsane karateci Haldun Alagaş ile Elit Sporcu Gelişim Seminerinde buluştu. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'ndeki seminerde milli sporcular, Haldun Alagaş'ın deneyimlerinden faydalanarak gelişim fırsatı yakaladı. Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük başarılar elde eden Alagaş, bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra sporculara teorik ve pratik karate eğitimi de verdi. Programın sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Murat Sönmez, Alagaş'a plaket takdime etti. Seminere katılan milli karateciler ise Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Haldun Alagaş ile bir araya gelmelerini sağlayan Bakırköy Belediyesi ve Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'na teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efsane Karateci Haldun Alagaş, Bakırköy'de Milli Karatecilerle Buluştu - Son Dakika

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