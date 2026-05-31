EGEF\'te Kaytan güven tazeledi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı Ege Gazeteciler Federasyonu'nun 5'nci olağan genel kurulunda mevcut başkan Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan yeniden güven tazeledi.

Ege Gazeteciler Federasyonu 5. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Aydın Bozdoğan Belediyesi toplantı salonundan düzenlenen kongreye Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ergün, H. Seda Köktener, Ege Bölge'sinde faaliyetlerini sürdüren cemiyetlerin başkanları ve EGF üyesi delege gazeteciler katıldı.

Ege Gazeteciler Federasyonuna bağlı 8 il ve iki ilçenin katıldığı kongrenin Divan Başkanlığını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir yaptı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından denetim ve faaliyet raporları okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim kurulu seçimlerine tek liste gidilmesi nedeniyle alınan karar sonucu açık oylamaya geçildi. Mevcut Başkan Cem Kaytan tek liste ile katıldığı seçimlerde oy çokluğuyla tekrar seçilerek 3 yıl daha başkanlık görevini sürdürmek üzere yetkilendirildi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) üyesi Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) yeni yönetim kurulu üyesi şu isimlerden oluştu; Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaytan, yönetim kurulu üyeleri, Sezer Küçükkurt (Afyonkarahisar), Ümit Özmen (Nazilli), Özkan Tokmak (Denizli), Erkan Sağlam (Kütahya), Önder Aydın (Manisa), Elif Şentürk (Uşak), H. Seda Köktener (Fethiye), Mehmet Akgül (Aydın), Hüseyin Atılgan (Muğla) ve Sıdıka Kölemen (Muğla).

Ege Gazeteciler Federasyonu'nun 5'nci olağan genel kurulunda 3. defa seçilerek güven tazeleyen mevcut başkan Cem Kaytan konuşmasında her zaman 'ben değil biz olgusu'nu benimsediğini belirtti. Kaytan, "Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Mesleğimizin en iyi yere gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Çalışmalarımızda sadece bizim yönetim değil bütün arkadaşlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi. - MUĞLA