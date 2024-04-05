Ege Manisalılar Federasyonu İftar Programı

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Ege Manisalılar Federasyonu, federasyona bağlı dernekler ve üyelerini iftar sofrasında bir araya getirdi. İzmir Tepekule Kongre Merkezindeki programa, İzmir ve Manisa'nın siyaset ve iş dünyasından önemli isimleri katıldı.

Ege Manisalılar Federasyonu, federasyona bağlı dernekler ve üyeleri için iftar programı düzenledi. İzmir Tepekule Kongre Merkezindeki programda, yaklaşık 2 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu. Katılımcılar, ezanın okunmasıyla hep birlikte orucunu açtı.

Ramazan ayının; hatırlama, dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayan Ege Manisalılar Federasyonu Başkanı Halit Oran, İzmir ve Manisa arasındaki ticari ve kültürel ilişkiye vurgu yaptı.

"İki şehrin insanları için büyük bir kazanım sağlamaktadır"

Başkan Oran, "İzmir'de, en yüksek nüfusa sahip sivil toplum kuruluşu olarak İzmir'in yararına yapılacak her işte katkılarının çok yüksek düzeyde olduğu, insanların işlerini en iyi şekilde yapmak için yarış içerisinde olduğu kardeş bir ili temsil ediyoruz. İllerimiz arasındaki sınırı belirleyen yasal bir çizgide olsa Manisalılar, yüzyılı aşkın bir süredir adeta İzmirliler ile bir bütün olmuş iç içe geçmiştir. Resmiyette, aramızı görünmeyen sınır çizgisi ayırsa da İzmirlilerle birleşmiş olan gönül bağlarımız mevcuttur. Bunun her iki şehrimize de çok büyük katkıları olmaktadır. Gerek sanayi, ticari ve ekonomik, gerekse de kültür ve etkinlik bakımından Manisalılar İzmir'i, İzmirlilerde yakın oldukları Manisa'yı öncelikli olarak tercih etmektedirler. İzmir'imizin bir liman kenti olması, Manisa'mızın sanayi bakımından gelişmiş olması iki şehrin insanları için büyük bir kazanım sağlamaktadır. Manisa'da işlenen ve üretilen bir ürün yurt dışına İzmir limanları üzerinden çıkış sağlamaktadır. İzmir'de yaşayarak Manisa'da çalışan, aynı şekilde Manisa'da yaşarken İzmir'de çalışan çok sayıda insan kaynağımız mevcut. Dolayısıyla kurulan insan ilişkileri ve güçlü dostluk, kardeşlik ve aile bağları da mevcut" dedi.

İftar programına ayrıca; önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İzmir Defterdarı Şenol Gezer, Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, önceki dönem Kula Belediye Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can ile çok sayıda önemli isim katıldı. - İZMİR