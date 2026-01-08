'Ege'nin Enleri'ne Kütahya damgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

'Ege'nin Enleri'ne Kütahya damgası

\'Ege\'nin Enleri\'ne Kütahya damgası
08.01.2026 18:47  Güncelleme: 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen Ege'nin Enleri ödül töreninde, Kütahya'dan birçok başarılı isim ödüllendirildi. Tören, Muğla'da gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam da yer aldı.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nin yer aldığı Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından 'Ege'nin Enleri' ödül töreni gerçekleştirildi. Törende Kütahya'dan da başarılı isimler ödül aldı.

Kütahya Gazeteciler Cemiyetinin de üye olduğu Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında, Ege Bölgesi'nin enleri ödül töreni düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kaytan, ilk defa böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önümüzdeki yıllarda bu programın Ege'nin farklı illeri yapılmasını arzu ettiklerini söyleyen Kaytan, ödül alan herkesi tebrik etti. Kaytan ödül alan isimlerin değerlendirme ve yapılan oylama sonrasında belirlendiğini vurguladı. Törende Kütahya'dan da önemli isimler ödül aldı. Yılın İlçe Belediye Başkanları kategorisinde Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Yılın iş insanları kategorisinde Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Aragonit Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yılın Kadın girişimcileri kategorisinde Kültür Bakanlığı Sanatçısı ve iş insanı Nida Olçar, gazetecilik mesleğinde 40 yılı dolduran 'Meslek Onur Ödülleri' kategorisinde ise İhsan Tunçoğlu ve Selma Kocabaş Aydın ödül aldı.

Ege Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam da ödül programında ödül veren isimler arasında yer aldı.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, "Ege'nin Enleri Ödülüne bizleri layık gören Ege Gazeteciler Federasyonuna, Kütahya Gazeteciler Cemiyetimize ve Kütahya'daki tüm gazeteci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödülü ilçemiz adına, halkımız adına alıyorum. İnşallah bu ödülü saklayacağız. Bizim için önemli bir ödül" ifadelerini kullandı.

İş insanı Nida Olçar ise, "Ege Gazeteciler Federasyonumuza Kütahyalı Gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Benim için çok anlamlı ve kıymetli. Bu ödülü memleketim Kütahya adına alıyorum" şeklinde konuştu.

Ege Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam Ege'nin enleri ödül töreninin çok güzel bir ortamda yapıldığını ifade ederek, "Ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Kütahya'mızdan da başarılı isimlerimiz var. Hedefimiz bundan sonra yapılacak Ege'nin enleri ödül törenine Kütahya olarak ev sahipliği yapmak ve Kütahya'da her alanda başarılı daha fazla isme ödül vermek. Çünkü ilimizde çok başarılı çok sayıda büyüklerimiz, iş insanlarımız sanatçımız sporcumuz, gazetecimiz var. Önümüzde ki yıl için daha kapsamlı bir çalışma yapmayı hedefliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kütahya, Muğla, Tören, Yerel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Ege'nin Enleri'ne Kütahya damgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:45:32. #7.11#
SON DAKİKA: 'Ege'nin Enleri'ne Kütahya damgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.