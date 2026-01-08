\'Ege\'nin Enleri\'ne Kütahya damgası

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nin yer aldığı Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından 'Ege'nin Enleri' ödül töreni gerçekleştirildi. Törende Kütahya'dan da başarılı isimler ödül aldı.

Kütahya Gazeteciler Cemiyetinin de üye olduğu Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında, Ege Bölgesi'nin enleri ödül töreni düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kaytan, ilk defa böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önümüzdeki yıllarda bu programın Ege'nin farklı illeri yapılmasını arzu ettiklerini söyleyen Kaytan, ödül alan herkesi tebrik etti. Kaytan ödül alan isimlerin değerlendirme ve yapılan oylama sonrasında belirlendiğini vurguladı. Törende Kütahya'dan da önemli isimler ödül aldı. Yılın İlçe Belediye Başkanları kategorisinde Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Yılın iş insanları kategorisinde Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Aragonit Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yılın Kadın girişimcileri kategorisinde Kültür Bakanlığı Sanatçısı ve iş insanı Nida Olçar, gazetecilik mesleğinde 40 yılı dolduran 'Meslek Onur Ödülleri' kategorisinde ise İhsan Tunçoğlu ve Selma Kocabaş Aydın ödül aldı.

Ege Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam da ödül programında ödül veren isimler arasında yer aldı.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, "Ege'nin Enleri Ödülüne bizleri layık gören Ege Gazeteciler Federasyonuna, Kütahya Gazeteciler Cemiyetimize ve Kütahya'daki tüm gazeteci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödülü ilçemiz adına, halkımız adına alıyorum. İnşallah bu ödülü saklayacağız. Bizim için önemli bir ödül" ifadelerini kullandı.

İş insanı Nida Olçar ise, "Ege Gazeteciler Federasyonumuza Kütahyalı Gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Benim için çok anlamlı ve kıymetli. Bu ödülü memleketim Kütahya adına alıyorum" şeklinde konuştu.

Ege Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam Ege'nin enleri ödül töreninin çok güzel bir ortamda yapıldığını ifade ederek, "Ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Kütahya'mızdan da başarılı isimlerimiz var. Hedefimiz bundan sonra yapılacak Ege'nin enleri ödül törenine Kütahya olarak ev sahipliği yapmak ve Kütahya'da her alanda başarılı daha fazla isme ödül vermek. Çünkü ilimizde çok başarılı çok sayıda büyüklerimiz, iş insanlarımız sanatçımız sporcumuz, gazetecimiz var. Önümüzde ki yıl için daha kapsamlı bir çalışma yapmayı hedefliyoruz" dedi. - KÜTAHYA