Ege Üniversitesi'nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Ege Üniversitesi'nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü anma programı düzenlendi

Ege Üniversitesi\'nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun ölüm yıl dönümü anma programı düzenlendi

Ege Üniversitesi ve EÜ Öğrenci Konseyi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü sebebiyle anma programı düzenledi. Programda, Atatürk ve Bayrak için yürüyüş gerçekleştirildi ve anma etkinliği düzenlendi. Çakıroğlu'nun anne ve babasıyla yapılan söyleşide katılımcılar sorularını sordu.

21.02.2024 10:52  Güncelleme: 11:03
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Ege Üniversitesinde (EÜ) 2015 yılında gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ege Üniversitesi ve EÜ Öğrenci Konseyi, 9 yıl önce öğrenciler arasında çıkan olayda saldırıya uğrayan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun vefatının yıl dönümü sebebiyle anma programı düzenledi. Programa, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, babası Fuat Mahir Çakıroğlu'nun yanı sıra üniversite personeli, öğrenciler ve Çakıroğlu'nun sevenleri katıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Çakıroğlu'nu andı. Prof. Dr. Budak mesajında, "Genç yaşta teröre kurban verdiğimiz öğrencimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Ege Üniversitesi ve EÜ Öğrenci Konseyi tarafından hazırlanan programda, "Atatürk ve Bayrak İçin Ege'de Birlik Var" yürüyüşü gerçekleşti. Korteje katılanlar, Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği alana giderek dualar okudular. Atatürk ve Bayrak yürüyüşünün ardından Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda anma etkinliği düzenlendi. Burada bir konuşma gerçekleştiren anne Özlem Erdem, "Gençlere tavsiyem Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu okusunlar, araştırsınlar, öğrensinler ve örnek alsınlar" dedi. Baba Fuat Mahir Çakıroğlu ise oğlunun her sabah aklına geldiğini söyleyerek, oğluyla yaşadığı hatıralarını katılımcılara aktardı. Katılımcılar Çakıroğlu'nun anne ve babasına merak ettikleri soruları sordular.

Konferansın ardından Edebiyat Fakültesinin önünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına lokma hayrı yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ege Üniversitesi'nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü anma programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege Üniversitesi'nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü anma programı düzenlendi - Son Dakika
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