Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ege Üniversitesi'nde Şiddet Olayı: Eğitim Sen Açıklama Yaptı

15.04.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Sen, Ege Üniversitesi'nde iki öğrenci grubu arasındaki kavgayı kınayarak güvenlik çağrısı yaptı.

(İZMİR) - Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Üniversiteler Şubesi, Ege Üniversitesi'nde iki öğrenci grubu arasında çıkan ve 2 öğrencinin palayla yaralandığı olaya ilişkin, "Yaşanan bu olay, münferit bir şiddet vakası olarak değerlendirilemez" açıklamasını yaptı.

Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Üniversiteler Şubesi, Ege Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan ve iki öğrencinin palayla yaralandığı kavga ilişkin açıklamasında, saldırıyı kınayarak yetkililere çağrıda bulundu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün Ege Üniversitesi'nde, öğrenci sendikası kurma hakkını kullanmak isteyen öğrencilere yönelik kabul edilemez bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırganlardan birinin pala taşıdığı, bir öğrenciyi yaraladığı ve ardından hastane çıkışında ikinci bir saldırının yaşandığı bilgisi, olayın ciddiyetini ve vahametini açıkça ortaya koymaktadır."

Yaşanan bu olay, münferit bir şiddet vakası olarak değerlendirilemez. Son dönemde farklı üniversitelerde de benzer saldırıların yaşanması, yükseköğretim kurumlarında güvenlik, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakkı açısından ciddi bir sorun bulunduğunu göstermektedir. Üniversiteler; öğrencilerin yalnızca eğitim gördüğü yerler değil, aynı zamanda düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri, örgütlenebildikleri ve demokratik haklarını kullanabildikleri kamusal alanlardır. Bu nedenle üniversite yönetimleri ve ilgili kamu otoriteleri, öğrencilerin can güvenliğini sağlamakla birlikte, bu özgürlük ortamını korumakla da sorumludur."

Öte yandan açıklamada, eğitim kurumlarında artan şiddetin sadece üniversitelerle sınırlı olmadığına işaret edilerek, Siverek'te bir lisede meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı saldırı hatırlatıldı. Geçen ay Çekmeköy'de görev yaptığı okulda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in acısının hala taze olduğu da ifade edilen açıklamada, "Eğitim kurumlarında şiddetin her geçen gün artması; eğitimi bilimsel, özgür ve güvenli bir ortam olmaktan uzaklaştıran politikaların yıkıcı sonuçlarının bir göstergesidir. Eğitim kurumlarında şiddete karşı etkili ve kalıcı önlemler derhal hayata geçirilmelidir. Üniversitelerde öğrencilerin örgütlenme ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalıdır. Sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanmalıdır. Eğitimde şiddetin normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz. Güvenli, özgür ve demokratik bir eğitim ortamı için mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA

Ege Üniversitesi, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:12:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.