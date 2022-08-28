Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine "taciz" - Son Dakika
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Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine "taciz"

28.08.2022 10:52
Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine "taciz"

Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı.

Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Bu türdeki hareketler NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilirken, taciz, bir süre devam etti. Uçaklar bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan büyük bir olay yaşandı.

Görevdeki Türk jetleri, Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16 'ya yerden havaya füze kilidi attı.

Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Uçaklar bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

Füze radar kilidi atılmasına yönelik olayların NATO Angajman Kuralları sistemine göre "düşmanca hareket" olarak ifade edildiği vurgusu yapan güvenlik kaynakları, Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlattı.

Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken kaynaklar, NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırılı olduğu ve batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan ilk denemeyi 2013'te yaptı

Rus yapımı S-300 sistemi 1997-1998 yıllarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Kıbrıs'a konuşlandırılmak istenmiş ancak Türkiye'nin itirazları sonrasında 1999 yılında Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırılmıştı.

Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi, 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından teşkil edilmiş olup füze menzili yaklaşık 80 mildir. Yunanistan, sistemin ilk denemesini 2013'teki "White Eagle" tatbikatında yapmıştı. - ANKARA

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Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemliyle radar kilidi attı Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemliyle radar kilidi attı Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Yunanistan, Ege, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine 'taciz' - Son Dakika

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