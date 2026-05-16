Egetaş İşçileri Hakları İçin Protestsoda - Son Dakika
16.05.2026 09:59
Egetaş Kömür İşletmesi'nde işçiler, maaş farklarının ödenmemesi nedeniyle protesto düzenledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren Egetaş Kömür İşletmesi çalışanları, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan maaş farklarının yaklaşık 2 yıldır ödenmediği iddiasıyla protesto düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, işletmede görev yapan yaklaşık 530 işçi, ekonomik zarar gerekçesiyle ödemelerin yapılmadığını belirterek firma yönetimine tepki gösterdi. Mesai bitiminde baretleri ve iş kıyafetleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen madenciler, ellerinde dövizlerle sloganlar atarak haklarını talep etti. Eyleme işçi aileleri de katılarak destek verdi.

Meydanda toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, işçilerin alın terinin karşılığını beklediğini vurguladı. Sendika temsilcilerinin de hazır bulunduğu eylemde işçiler, "Hakkımızı istiyoruz" diyerek uzun süre slogan attı.

Toplu iş sözleşmesinden doğan yasal haklarının uzun süredir ödenmediğini dile getiren işçiler, firmanın sunduğu ekonomik gerekçelerin kendilerini mağdur ettiğini ifade etti. Yaklaşık 2 yıldır süregelen belirsizliğin bir an önce son bulmasını isteyen maden işçileri, talepleri karşılanana kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki eylem, yapılan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

