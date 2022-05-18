EGİAD: "Atamızın gençlere olan güvenini boşa çıkarmayacağız" - Son Dakika
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EGİAD: "Atamızın gençlere olan güvenini boşa çıkarmayacağız"

18.05.2022 10:31
EGİAD: "Atamızın gençlere olan güvenini boşa çıkarmayacağız"

Kurtuluş meşalesinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs'ın 103. yılına ilişkin bir değerlendirmede bulunan EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, çağdaş, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Türkiye...

Kurtuluş meşalesinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs'ın 103. yılına ilişkin bir değerlendirmede bulunan EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, çağdaş, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda ilk adımın 19 Mayıs'ta atıldığını dile getirdi.

Yelkenbiçer, cumhuriyetimizi gençlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün, bağımsızlık meşalesini hakkıyla taşıyacak kesimin gençler olduğuna inandığını hatırlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı ve Cumhuriyetimiz ile taçlandırdığı Kurtuluş Mücadelemizin 103'ncü yılında, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs, Kurtuluş Mücadelemizin başlangıcı olarak Atamızın gençlere armağanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ümidini, umudunu, hayallerini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etmiştir. Geleceğimiz olan gençlerimiz, bu emanete sonsuza kadar, sahip çıkacaklardır. Üzerinden 103 yıl dahi geçse aynı bilinç ve ruh nesillerden nesillere aktarılmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, ülkemiz geleceğine her zaman sahip çıkacaklarına gönülden inanıyoruz. Bizler de bir genç iş insanları örgütü olarak bu güveni boşa çıkarmamak için her gün üretmeye, çalışmaya, emek vermeye devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel EGİAD: 'Atamızın gençlere olan güvenini boşa çıkarmayacağız' - Son Dakika


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