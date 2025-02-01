Kadir gecesi secde ettiği rivayet edilen dut ağacı görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika
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Yerel

Kadir gecesi secde ettiği rivayet edilen dut ağacı görenleri hayrete düşürüyor

Kadir gecesi secde ettiği rivayet edilen dut ağacı görenleri hayrete düşürüyor

Elazığ'daki 133 yaşındaki eğik dut ağacı, Kadir gecesindeki secde efsanesiyle ilgi çekiyor.

01.02.2025 15:35  Güncelleme: 15:45
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UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nde 1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Caminin eğik minaresi ile yanında bulunan yaklaşık 133 yaşındaki eğik dut ağacı yılın her döneminde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

EFSANEVİ HİKAYESİ ŞAŞIRTIYOR

Efsaneye göre, iki arkadaş Kadir gecesinde Ulu Caminin bahçesinde otururlarken saatler gece yarısını bulduğunda, arkadaşlardan birinin Ulu Caminin minaresinin secde ettiğini gördüğü, diğer arkadaşın ise dut ağacının secde ettiğini gördüğü ve minare ile ağacın o günden beri secde halinde durduğu ifade ediliyor.

Kadir gecesi bu hale geldi, dut ağacının hikayesi duyanları hayret ettiriyor

Yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan 133 yıllık dut ağacı, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kadir gecesi bu hale geldi, dut ağacının hikayesi duyanları hayret ettiriyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadir gecesi secde ettiği rivayet edilen dut ağacı görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Malata Almanya:
    Kuranı kerimde Hz Musa’nın denizi yarması, hz Yunusun büyük bir balığın midesinde kalıp Allahın affetmesi, Lut kavminin azgınlıktan helak olması, Hz Yusufun kuyudan kurtarılıp mısıra hükümdar olması yazarken ve bunlara inanıp saygı duyuyorsak bu olana neden inanmıyorsunuz? Allah dilerse olur tıpkı okyanustan secde eden mısır firavununun yüzyıllar sonra çıkmaı gibi agaçlarda, bitkilerde uçan kuşlarda yer yüzünde tüm canlı Allaha secde eder.. 101 104 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    buna inanan varsa şayet; elimde Avrupa ve Asya kıtasını birbirine bağlayan,merkez konumda 2 adet asma köprü var..Kelepir fiyatına (!) 79 45 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    ya adamlar kuranı Kerim’e inanmıyor ki buna inansınlar 70 38 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Buna ancak aptallar inanir 68 28 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    cahillikle uğraşmak zor bu ülkede nederesende inananlar var yirmiüçseneden beri 56 34 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Benim dötümde her cuma ezan okuyor 49 38 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    bizim orda armut ağacı vardı, cuma günü secde etti, hatta arkadaşları ile teravihe gidiyordu en son. 42 30 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Allah Peygamberleri gönderdiklerinde Peygamberler insanlara Allahı anlattığında yer yüzündeki her kabile aynı şehi söyledi. Madem sen Peygambersin bize bir kanıt göster? Her Peygamber birer kanıt gösterdiler kimisi dağları yürüttü kimisi asasını attı ve yılana dönüştü yer yüzünde ki insanlar şüphesiz biz sana inanıyoruz dediler lakin Peygamberler o şehirden ayrıldıktan sonra tekrar o insanlar putlara taptılar ve sonunda helak oldular. Diyeceğim o ki Allah’ın kudretine inanın! Haşa inanmamazlık yapmayın yer yüzünde her canlı Allah’a secde etmektedir. İnsanoğlunun yarısı hariç tüm canlılar Allah’a zikretmektedir. İnanın.. Kalbinizi kirletmeyin 23 27 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    millet gider o ağaca tapar şimdi. 34 13 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Kesmeseler bari 9 10 Yanıtla
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