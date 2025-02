Kadir gecesi secde ettiği rivayet edilen dut ağacı görenleri hayrete düşürüyor

Malata Almanya:

Allah Peygamberleri gönderdiklerinde Peygamberler insanlara Allahı anlattığında yer yüzündeki her kabile aynı şehi söyledi. Madem sen Peygambersin bize bir kanıt göster? Her Peygamber birer kanıt gösterdiler kimisi dağları yürüttü kimisi asasını attı ve yılana dönüştü yer yüzünde ki insanlar şüphesiz biz sana inanıyoruz dediler lakin Peygamberler o şehirden ayrıldıktan sonra tekrar o insanlar putlara taptılar ve sonunda helak oldular. Diyeceğim o ki Allah’ın kudretine inanın! Haşa inanmamazlık yapmayın yer yüzünde her canlı Allah’a secde etmektedir. İnsanoğlunun yarısı hariç tüm canlılar Allah’a zikretmektedir. İnanın.. Kalbinizi kirletmeyin