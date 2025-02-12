Eğil Belediyesi, Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşı Hastaneye Ulaştırdı

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Diyarbakır'da Eğil Belediyesi, kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşın hastaneye ulaşmasını sağladı.

İlçenin Yenişehir Mahallesi Kabak Küme Evleri'nde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Hastaneye gitmek isteyen bir vatandaş, yolların kapalı olması nedeniyle mahsur kaldı. Eğil Belediyesine bağlı ekipler, yol açma çalışmalarıyla hastanın güvenli bir şekilde hastaneye ulaşmasını sağladı. - DİYARBAKIR