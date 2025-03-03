Eğil Belediyesi'nden Ücretsiz Otobüs Seferleri

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Diyarbakır'da Eğil Belediyesi, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için mahallelere ücretsiz otobüs seferleri başlattı.

İlçede vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından mahallelere ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı.

Otobüs seferleri, pazartesi günü Görünlü, Yukarı Haydan, Bahşiler, Kırkkuyu, Dere, Çarşamba günü Sarmaşık, Ilgın, Balım, Sağlam, Kalecik, cuma günü ise Terkan bölgesine olacak.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen bu hizmetin, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Seydaoğlu, "Vatandaşlarımızın ulaşım sorununu en aza indirmek ve sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Eğil Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR