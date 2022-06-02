Eğirdir'de Orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Eğirdir'de Orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı

02.06.2022 10:33
Eğirdir'de Orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı

Orman yangınlarıyla mücadele İlçe Komisyonu Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik başkanlığında, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünde toplandı.

Orman yangınlarıyla mücadele İlçe Komisyonu Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik başkanlığında, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünde toplandı.

İlçe Kaymakamı Adem Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Veli Gök, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Gökhan Hüseyin Özbek, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani ve yardımcıları ile Kurum İdari Amirleri katıldı.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının orman yangınlarında alacakları görevler, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve Orman yangınları ile mücadele bünyesinde kurum organizasyonları ve kurumlar arası koordinasyon konuları irdelenerek, komisyonca kurumların görev dağılımları yapıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünün görevleri ve orman yangınlarıyla mücadele hakkında detaylı bir sunum yaptı.

2022 yılı Eğirdir ilçesi Orman Yangınlarına Mücadele Komisyon kararları Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantı ile imza altına alındı.Toplantı sonrası yapılan tatbikatla komisyon toplantısı sona erdi. - ISPARTA

Eğirdir'de Orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı
Eğirdir'de Orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı
Eğirdir'de Orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı
Eğirdir'de Orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı
Eğirdir'de Orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

Veli Gök, Hisarcık, Eğirdir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğirdir'de Orman yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika


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