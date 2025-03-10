Eğirdir Gölü'nde Su Kaybı Tehlikesi Büyüyor

Eğirdir Gölü'nde yeni düdenler su tehlikesini büyütüyor

Isparta İl Genel Meclisi Üyesi Abdurrahman Sinap: "Su, kontrolsüz şekilde akarak kayboluyor"

ISPARTA - Eğirdir Gölü'nde geçtiğimiz yıl DSİ tarafından kapatılan düdenlerin 100 metre uzağında yeni düdenler oluştu. Isparta İl Genel Meclisi Üyesi Abdurrahman Sinap, iş makineleriyle düdenleri kapatma çalışmaları yapılsa da bu önlemlerin yeterli olmadığını belirterek su kaybının kontrolsüz devam ettiğini söyledi.

Isparta'nın can damarı olan Eğirdir Gölü'nde su kaybı tehlikesi büyüyerek devam ediyor. Barla Boyalı Süpürgelik Mevkii'nde, DSİ tarafından geçtiğimiz yıl Kasım ayında kapatılan düdenlerin yaklaşık 100 metre uzağında yeni bir düden oluştu. Yetkililer bile gölde yaşanan su kaybına karşı acil çözüm beklerken, halk ise büyük bir endişe içerisinde.

"Su, kontrolsüz şekilde akarak kayboluyor"

Bölgede bir takım incelemelerde bulunan Isparta İl Genel Meclisi Üyesi Abdurrahman Sinap, gölün kritik bir noktaya geldiğini vurgulayarak, yetkililere çağrıda bulundu. Sinap, "16 Ekim 2024 tarihinde bu bölgedeki düdenleri tespit ederek yetkililere bildirdik. DSİ, Kasım ayında bu düdenleri kapattı. Ancak sadece 100 metre ileride yeni bir düdenin oluştuğunu görüyoruz. Su, kontrolsüz şekilde akarak kayboluyor" dedi.

"Eğirdir gölü binlerce kişinin geçim kaynağı"

Gölün sadece bir doğal güzellik olmadığını, binlerce insanın geçim kaynağı olduğunu hatırlatan Sinap, "Tarım ve balıkçılık bölge halkının en önemli gelir kaynağı. Eğer bu gölü koruyamazsak, tarım biter, balıkçılık biter, Eğirdir biter. Gölümüz, can çekişiyor" diye konuştu.

"Eğirdir Gölü'nün çevresinde hala açık sulama yapılıyor"

Sinap, bölgede kapalı sulama sistemine geçişin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi. "Eğirdir Gölü'nün çevresinde hala açık sulama yapılıyor. Artık bu çağ dışı sulama sistemini tamamen bırakmalıyız. Eğirdir Boğazova'ya su taşıyan 24 km'lik sulama kanalının da kapalı sisteme dönüştürülmesi gerekiyor" dedi.