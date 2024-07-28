Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıttı

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Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Merkez ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki çalışanları ziyaret ederek Muharrem Ayı münasebeti ile aşure ikram etti.

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşure Günü Etkinliğini gerçekleştirdi. Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran ve Yönetim Kurulu üyeleri aşırı sıcaktan dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yansıra Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu ilçelerinde çalışanları ziyaret ederek aşure ikram etti. Muharrem ayı vesilesi ile gerçekleştirilen etkinlik hakkında konuşan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Muharrem ayının dinimizde önemli bir yeri var. Bu ayda yaptığımız aşurenin yalnızca ağızları tatlandırmak için değil insanları birbirlerine yaklaştırmasını, dostluğa, kardeşliğe ve barışa vesile olmasını diliyorum. Bu ayın bizlere ve bütün insanlığa mutluluk getirmesini, Allah rızası için yapılan hayırların kabul olmasını ve dağıtılan aşurelerin de bereketli olmasını dilerim" dedi. - ANTALYA