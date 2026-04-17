Eğitim Bir-Sen'den Gıyabi Cenaze Namazı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Bir-Sen, okul saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL - Gülten AKGÜL

(IĞDIR/MARDİN) - Eğitim Bir-Sen Iğdır ve Mardin şube üyelerince Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eğitim Bir Sen Iğdır Şubesi üyeleri, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Ulu Cami yanında gıyabi cenaze namazı kıldı ve basın açıklaması yaptı.

Eğitim Bir Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diledi. Dijital tehditlere karşı daha güçlü önlemler alınması ve okul güvenliği konusunda hassasiyet gösterilmesi çağrısı yapan Çiğdem, öğretmenlik mesleğinin toplum için önemine işaret edildi.

Eğitim Bir Sen Mardin Şubesi üyeleri de Artuklu ilçesindeki, Şakir Nuhoğlu Camisi'nde saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şube Başkan Vekili Şeyhmus Demir, yaptığı açıklamada yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı dileyerek eğitim kurumlarının korunması gerektiğini vurguladı. Demir, okulların güvenliğine dikkati çekerek toplumun tüm kesimlerini çocuklar ve eğitim çalışanlarına sahip çıkmaya çağırdı.

Öte yandan Türk Eğitim-Sen Iğdır İl Başkanlığı da 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi önünde yapılan basın açıklamasında, saldırıları protesto etti. Eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, saldırılar kınandı.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Güvenlik, Mardin, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 17:52:59. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.