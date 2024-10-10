Eğitim-Bir-Sen'den Okul Müdürlerine Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen'den Okul Müdürlerine Bilgilendirme Toplantısı

Eğitim-Bir-Sen\'den Okul Müdürlerine Bilgilendirme Toplantısı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 2024-2025 yılı için okul müdürlerine yönelik bilgilendirme yaptı.

10.10.2024 12:39
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Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul müdürlerine yönelik bir bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, sendikanın çalışmaları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önemi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 2024-2025 eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte, Adana'nın dört merkez ilçesinde görev yapan okul müdürlerine yönelik bir bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan müdürler, eğitim gündemine dair bilgilendirildi ve sendikanın yeni dönemdeki vizyonu hakkında bilgiler edindi. Toplantının başında yeni şube ve ilçe yönetimleri tanıtıldı ayrıca kadınlar komisyonunun çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Öğretmenlik meslek kanunu adına yakışır olmalı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen'in Adana'da 10 yıldır yetkili sendika olduğunu hatırlatarak başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseğe dikmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Toplantının ana gündemlerinden birisi de TBMM'de görüşmelerine devam edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu oldu. Mustafa Sarıgeçili, eğitimciye yakışır bir meslek kanununun yasalaşması için uzun zamandan beri mücadele verdiklerini, Eğitim-Bir-Sen olarak bu konuyla ilgili taleplerini içeren önerilerini taslak halinde Milli Eğitim Bakanlığı'na ve TBMM'ye sunduklarını vurguladı.

Eğitimcilere yönelik şiddet önlenmeli

Toplantıda ayrıca eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekildi. Sarıgeçili, son dönemlerdeki gelişmeler ve eğitim çalışanlarının maruz kaldıkları şiddetin önemli boyutlara ulaştığını şiddetin önlenmesi için caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şube müdürlerinin de hakları verilmeli

Toplantıda, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından şube müdürlerinin özlük hakları ve çalışma şartları da gündeme getirildi. Mustafa Sarıgeçili, şube müdürlerinin görev tanımları ve yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini vurgularken, bu kadroların öğretmenler gibi uzman ve başöğretmenlik unvanına sahip olmalarının önemini belirtti. Şube müdürlerinin de eğitim çalışanlarının haklarını koruma mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Sarıgeçili, bu kadrolar için de gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti" dedi.

Memur-Sen avantaj kart sunumu

Toplantıda ayrıca Şube Başkan Yardımcısı Kemal Kara tarafından "Memur-Sen Avantaj Kart" ile ilgili bir sunum yaptı. Kara Avantaj Kartın, sendika üyeleri ve ailelerine akaryakıt, gıda, giyim ve sağlık gibi alanlarda birçok avantaj sunduğunu söyledi.

İstişare ve bilgilendirme toplantısı, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Politika, Eğitim, Şiddet, Hukuk, Yerel, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-Bir-Sen'den Okul Müdürlerine Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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