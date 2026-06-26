Eğitim Camiasında Büyük Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Camiasında Büyük Kayıp

Eğitim Camiasında Büyük Kayıp
26.06.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Eğitim-Sen Zonguldak Başkanı Şahin Ören ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde Ereğli ilçesindeki evinde fenalaşan Ören, acil olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asıl mesleği öğretmenlik olan ve 30 yılı aşkın süredir sendikal alanda aktif görev yapan Ören'in vefatı, eğitim camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Evli ve üç çocuk babası olan Ören'in, emekli olmak amacıyla vefatından sadece iki gün önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduğu ve resmi işlemlerinin temmuz ayı içerisinde tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Şahin Ören, Zonguldak, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim Camiasında Büyük Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:32
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:55:26. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim Camiasında Büyük Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.