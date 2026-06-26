Eğitim Camiasında Büyük Kayıp

Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde Ereğli ilçesindeki evinde fenalaşan Ören, acil olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asıl mesleği öğretmenlik olan ve 30 yılı aşkın süredir sendikal alanda aktif görev yapan Ören'in vefatı, eğitim camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Evli ve üç çocuk babası olan Ören'in, emekli olmak amacıyla vefatından sadece iki gün önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduğu ve resmi işlemlerinin temmuz ayı içerisinde tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. - ZONGULDAK