Eğitim Dönemi Ayakkabı Tamircilerine Yaramış - Son Dakika
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Eğitim Dönemi Ayakkabı Tamircilerine Yaramış

Eğitim Dönemi Ayakkabı Tamircilerine Yaramış

Ferhat Yıldızer, eğitim dönemiyle tamir talebinin arttığını ve işlerin yoğunlaştığını belirtti.

17.09.2024 09:38
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan 71 yaşındaki usta Ferhat Yıldızer, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte işlerinde belirgin bir artış yaşadığını ifade etti. Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte, özellikle ayakkabı ve çanta tamirine olan talebin arttığını belirten Yıldızer, velilerin genellikle tamir işlerini tercih ettiğini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da yeni eğitim dönemi başlarken, çanta ve ayakkabı tamiri yapan esnafta da okul sezonu hareketliliği başladı. Veliler, çocuklarının eşyalarını uzun ömürlü kullanma isteğiyle eski çantalarını ve ayakkabılarını tamir ettirirken, 50 yıllık tecrübesiyle bölge halkına hizmet etmeye devam eden ayakkabı tamir ustası Ferhat Yıldızer eğitim sezonunun başlamasıyla işlerinde gözle görülür bir yoğunluk yaşadığını kaydetti. Bu artışın kendisini memnun ettiğini belirten Yıldızer, "Bu dönemde, velilerin yüksek fiyatlar nedeniyle genellikle eski eşyalarını tamir ettirmeyi tercih ettiğini görüyoruz. İnsanlar eski eşyalarını tamir ettirerek tasarruf sağlıyor. Bu durum da bizim işlerimizi artırıyor. Çok şükür, bugünlerde normalin üzerinde bir yoğunluğumuz var" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğitim Dönemi Ayakkabı Tamircilerine Yaramış - Son Dakika

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