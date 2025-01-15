Eğitim Gücü-Sen Davayı Kazandı

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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Şanlıurfa Şubesi, norm fazlası olduğu için resen ataması gerçekleştirilen üyesi için açtığı davayı kazandı.

Eğitim Gücü-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Mustafa Kutlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Matematik öğretmeni olarak Haliliye ilçemizde bir ortaokulda görev yapan üyemiz, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda norm kadro fazlası durumda olan öğretmenlerin ihtiyaç olan eğitim kurumlarına atama duyurusu ile resen görev yaptığı okulundan 80 kilometre uzaklıkta bir başka okula atandığını öğrenmiş ve konu ile alakalı olarak sendikamıza başvurmuştur. Şubemiz tarafından Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/02/2024 tarih ve E-50790867-903.02.01-96586714 sayılı işleminin iptali istemiyle 17/04/2024 tarihinde dava açılmıştır. Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi, 2024/1910 sayılı kararında aşağıda sıralamış olduğum gerekçelerimizi dikkate alarak resen atamanın iptaline hüküm vermiştir. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'in 18'inci maddesinde 'İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır' düzenlemesi ile getirilmiş olan 'istek ve tercihlerin dikkate alınması' koşulunun ihtiyaç fazlası olduğundan bahisle ataması yapılacak sözleşmeli öğretmenler hakkında tesis edilecek işlemler öncesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir koşul olduğu ve nitekim idarenin duyurusunda bu şartın usulüne uygun olarak yerine getirilebilmesi kapsamında ihtiyaç/norm fazlası öğretmene tebligat yapılması ve tercihlerinin alınmasının sağlanmasına yönelik düzenlemelere yer verilmiş olduğu, buna karşın davalı idarenin savunmasında da zikredildiği üzere norm kadro fazlası durumunda olduğuna ilişkin tespitin davacıya tebliğ edilmediği, harici olarak kısa mesaj (SMS) yoluyla duyurulmuş olduğu ve bu şekilde paylaşılan bağlantı vasıtasıyla tercihte davacının hukukuna çok önemli etkisi olan hususların tereddütsüz bir şekilde vakıf olmasını teminen usulüne göre tebliğ edilmediği, mevzuatta ve ilgili duyuruda belirtildiği şekilde davacının tercihte bulunmasına imkan sağlanmadığı ve davacının da tercihte bulunamamış olduğu, kısa mesajın ise bu tereddüdü gideremeyeceği ve usulüne uygun bir tebligat sayılamayacağı anlaşıldığından bahse konu usule uyulmaksızın ve davacıya tercihte bulunma imkanı verilmeksizin resen yer değiştirme suretiyle atamasının yapılmasına yönelik olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" dedi.

Kutlu, sözleşmeli öğretmen olan davacının itiraz başvurusunun atama hakkında karar verme yetkisi bulunan valilik makamınca değerlendirilmesi gerekirken vali adına işlem tesis etme yetkisi olmayan İl Milli Eğitim Müdürünce reddedildiğini belirterek, dava konusu işlemde "yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık" bulunmadığı sonucuna varıldığını kaydetti. - ANKARA