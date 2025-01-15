Eğitim Gücü-Sen Davayı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eğitim Gücü-Sen Davayı Kazandı

Eğitim Gücü-Sen Davayı Kazandı

Eğitim Gücü-Sen, norm fazlası atanan öğretmen için açtığı davayı kazandı. İdarenin usulsüzlüğü belgelendi.

15.01.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Şanlıurfa Şubesi, norm fazlası olduğu için resen ataması gerçekleştirilen üyesi için açtığı davayı kazandı.

Eğitim Gücü-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Mustafa Kutlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Matematik öğretmeni olarak Haliliye ilçemizde bir ortaokulda görev yapan üyemiz, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda norm kadro fazlası durumda olan öğretmenlerin ihtiyaç olan eğitim kurumlarına atama duyurusu ile resen görev yaptığı okulundan 80 kilometre uzaklıkta bir başka okula atandığını öğrenmiş ve konu ile alakalı olarak sendikamıza başvurmuştur. Şubemiz tarafından Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/02/2024 tarih ve E-50790867-903.02.01-96586714 sayılı işleminin iptali istemiyle 17/04/2024 tarihinde dava açılmıştır. Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi, 2024/1910 sayılı kararında aşağıda sıralamış olduğum gerekçelerimizi dikkate alarak resen atamanın iptaline hüküm vermiştir. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'in 18'inci maddesinde 'İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır' düzenlemesi ile getirilmiş olan 'istek ve tercihlerin dikkate alınması' koşulunun ihtiyaç fazlası olduğundan bahisle ataması yapılacak sözleşmeli öğretmenler hakkında tesis edilecek işlemler öncesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir koşul olduğu ve nitekim idarenin duyurusunda bu şartın usulüne uygun olarak yerine getirilebilmesi kapsamında ihtiyaç/norm fazlası öğretmene tebligat yapılması ve tercihlerinin alınmasının sağlanmasına yönelik düzenlemelere yer verilmiş olduğu, buna karşın davalı idarenin savunmasında da zikredildiği üzere norm kadro fazlası durumunda olduğuna ilişkin tespitin davacıya tebliğ edilmediği, harici olarak kısa mesaj (SMS) yoluyla duyurulmuş olduğu ve bu şekilde paylaşılan bağlantı vasıtasıyla tercihte davacının hukukuna çok önemli etkisi olan hususların tereddütsüz bir şekilde vakıf olmasını teminen usulüne göre tebliğ edilmediği, mevzuatta ve ilgili duyuruda belirtildiği şekilde davacının tercihte bulunmasına imkan sağlanmadığı ve davacının da tercihte bulunamamış olduğu, kısa mesajın ise bu tereddüdü gideremeyeceği ve usulüne uygun bir tebligat sayılamayacağı anlaşıldığından bahse konu usule uyulmaksızın ve davacıya tercihte bulunma imkanı verilmeksizin resen yer değiştirme suretiyle atamasının yapılmasına yönelik olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" dedi.

Kutlu, sözleşmeli öğretmen olan davacının itiraz başvurusunun atama hakkında karar verme yetkisi bulunan valilik makamınca değerlendirilmesi gerekirken vali adına işlem tesis etme yetkisi olmayan İl Milli Eğitim Müdürünce reddedildiğini belirterek, dava konusu işlemde "yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık" bulunmadığı sonucuna varıldığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim Gücü-Sen Davayı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:49:01. #1.11#
SON DAKİKA: Eğitim Gücü-Sen Davayı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.