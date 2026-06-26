Eğitim Hakkı İçin Mücadele - Son Dakika
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Eğitim Hakkı İçin Mücadele

26.06.2026 23:29
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Eğitimciler, veliler ve öğrenciler Hopa Parkı'nda toplanarak eğitim politikalarını protesto etti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi ile Liseli Genç Umut'un çağrısıyla Hopa Parkı'nda bir araya gelen öğretmenler, veliler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarını "karne" üzerinden değerlendirdi. Grup adına yapılan açıklamada, eğitimin kamusal bir hak olduğu vurgulanırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifaya çağrıldı.

"Milli Eğitim'e Karneyi Biz Veriyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ellerinde "Okullarımız ticarethane olmayacak" yazılı dövizler taşıdı. Açıklama öncesinde sık sık "Haklıyız, kazanacağız", "Parasız, bilimsel, laik, nitelikli eğitim", "Eğitim haktır, satılamaz", "Patronların Bakanı Yusuf Tekin istifa" ve "Mücadele dersini öğretmenler veriyor" sloganları atıldı."

"OKULLAR TİCARETHANE DEĞİL, EĞİTİM KAMUSAL BİR HAKTIR"

Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi ve Liseli Genç Umut adına yapılan açıklamada, eğitim sisteminin giderek piyasalaştırıldığı, öğrencilerin geleceksizlikle, öğretmenlerin ise güvencesizlikle karşı karşıya bırakıldığı ifade edildi.Açıklamada, velilerin çocuklarının geleceğine ilişkin ciddi kaygılar taşıdığı belirtilerek, mesleki eğitim politikalarının öğrencileri ucuz iş gücüne dönüştürdüğü savunuldu. Eğitimin, özel sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirildiği öne sürülen açıklamada, bu anlayışın hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin geleceğini olumsuz etkilediği kaydedildi.Açıklamada, "Eğitim kamusal bir haktır, satılamaz. Okullar ticarethane değildir. Parasız, bilimsel, laik, demokratik ve nitelikli eğitim istiyoruz. Eğitime bakan bir Milli Eğitim Bakanı istiyoruz. Bu karneyle artık Yusuf Tekin'in istifa etme zamanı geldiğini söylüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın ardından katılımcılar, haklı talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleyi büyütmeye ve dayanışmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek etkinliği sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim Hakkı İçin Mücadele - Son Dakika

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