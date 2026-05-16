Eğitim-İş'ten Isparta Belediyesi'ne Stant Tepkisi
Eğitim-İş'ten Isparta Belediyesi'ne Stant Tepkisi

16.05.2026 16:01  Güncelleme: 18:19
Eğitim-İş Isparta Şubesi'nin 'Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim' imza kampanyası için stant başvurusu Isparta Belediyesi tarafından reddedildi. Şube Başkanı Baki Tok, kararın demokratik haklara gölge düşürdüğünü söyledi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) –

Eğitim-İş Isparta Şubesi, "Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim İstiyoruz" sloganıyla düzenleyecekleri imza kampanyası için yaptıkları stant başvurusunun Isparta Belediyesi tarafından reddedildiğini açıkladı. Kaymakkapı Meydanı'nda konuşan Şube Başkanı Baki Tok, kararın demokratik haklara gölge düşürdüğünü belirterek, "Güvenli okul istemek suç değil, görevdir." dedi.

Eğitim-İş Isparta Şube Başkanı Baki Tok, "Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim İstiyoruz" konulu imza kampanyası kapsamında Isparta Belediyesi'ne yaptıkları stant kurma başvurusunun reddedildiğini belirterek, Kaymakkapı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Tok, çocukların güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmesinin, eğitim emekçilerinin ise insanca çalışma koşullarına sahip olmasının demokratik bir talep olduğunu ifade etti. Tok, "Bizler siyasi değil, toplumsal bir sorumluluğun çağrısını yapıyoruz. Okullarda artan güvenlik sorunlarına, hijyen eksikliklerine ve eğitim ortamlarının sağlıksız koşullarına dikkati çekmek amacıyla yürütmek istediğimiz bu demokratik çalışmanın engellenmesi, ifade özgürlüğüne ve halkın taleplerini dile getirme hakkına gölge düşürmüştür." diye konuştu.

Kamusal alanların toplumun tüm kesimlerinin demokratik taleplerini ifade edebildiği ortak yaşam alanları olduğunu dile getiren Tok, bir sendikanın çocukların güvenliği ve sağlıklı eğitim hakkı için imza toplamak istemesinin yasaklanacak değil, desteklenmesi gereken toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Eğitim-İş olarak demokratik haklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Tok, "Güvenli okul istemek suç değil, görevdir. Sağlıklı eğitim ortamı talep etmek ayrıcalık değil, en temel haktır. Demokratik haklarımızdan, çocuklarımızın geleceğinden ve kamusal eğitim mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz tekrar edıyorum herkese yasal olan bize neden yasak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
