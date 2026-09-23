Eğitim-İş Rize, Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırı sonrası istifa istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim-İş Rize, Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırı sonrası istifa istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-İş Rize, Turgutlu\'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırı sonrası istifa istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş Rize, Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyı Rize'de protesto etti. Şube Başkanı Hamza Kutay, okulun daha önce '1. derece riskli okul' görüldüğünü öne sürüp gerekli güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını sordu ve sorumluların istifasını istedi.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Eğitim-İş Rize Şubesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı protesto etti. Şube Başkanı Hamza Kutay, saldırının yaşandığı okulun daha önce "1. derece riskli okul" olarak değerlendirildiğini belirterek, "Riskli olduğu önceden tespit edilen bir okulda gerekli güvenlik tedbirleri neden alınmadı?" diye sordu. Sorumluları istifa etmesi gerektiğini söyleyen Kutan, okul, aile, sosyal hizmet, sağlık ve güvenlik kurumları arasında etkili bir erken uyarı sistemi kurulması çağrısında bulundu.

Eğitim-İş Rize Şubesi üyeleri, Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki olark Rize Valiliği Protokol Meydanı'nda toplandı. "Çocuklarımızı koruyamayan düzenin sorumluları istifa" yazılı pankart açan sendika üyeleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Atatürk Meydanı'na yürüdü. Buradaki basın açıklamasını Şube Başkanı Hamza Kutay yaptı.

Kutay, 11 öğrencinin okul yolunda silahlı saldırının ortasında kalmasının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Okul güvenliğinin okul kapısındaki önlemlerle sınırlı olmadığını belirten Kutay, şiddetin eğitimden kopuş, aile sorunları, dışlanma, zorbalık ve geleceksizlik gibi etkenlerle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

Saldırının yaşandığı okulun daha önce "1. derece riskli okul" olarak değerlendirildiğini öne süren Kutay, "Riskli olduğu önceden tespit edilen bir okulda gerekli güvenlik tedbirleri neden alınmadı?" sorusunu yöneltti. Kutay, bu durumun kamu yönetimi açısından ciddi bir zafiyet olduğunu savundu.

Kutay, yedi bakanlığın okul güvenliğine ilişkin değerlendirmeleri ve alınan tedbirleri açıklamasından yaklaşık 15 saat sonra saldırının yaşandığını belirterek, "Yedi bakanlık bir protokolün altında yan yana gelebiliyorsa, çocuklarımız vurulduğunda sorumluluğun da arkasında yan yana duracak mıdır?" dedi.

"7 İMZA ATTINIZ; ŞİMDİ HESABINI VERİN"

Milli Eğitim Bakanlığı'na okullardaki rehberlik hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle eleştiriler yönelten Kutay, devamsızlığı artan, eğitimden uzaklaşan veya davranışlarında ciddi değişiklikler görülen çocukların erken dönemde takip edilmesini istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın risk altındaki çocuklara olay yaşanmadan önce ulaşması gerektiğini belirten Kutay, okul, aile, sosyal hizmet, sağlık ve güvenlik kurumları arasında etkili bir erken uyarı sistemi kurulması çağrısında bulundu.

Bireysel silahlanma sorununa da değinen Kutay, bir çocuğun silaha ulaşmasına kadar geçen süreçte önleyici mekanizmaların neden işlemediğinin açıklanmasını istedi. Kutay, "7 imza attınız; şimdi 7 bakanlık olarak kendi görev alanınızın hesabını verin" diye konuştu.

Kutay, okullarda yeterli sayıda psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, çocuk ve ergen psikoloğu ile sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmesini; kalabalık sınıfların azaltılmasını, ikili eğitimin sona erdirilmesini ve öğrencilerin ücretsiz sanat, spor ve kültür faaliyetlerine erişiminin artırılmasını talep etti.

ÖNLÜKLERİ MEYDANA BIRAKTILAR

Eğitim gündemindeki önlük uygulamasını da eleştiren sendika üyeleri, açıklamanın ardından önlükleri meydana bıraktı. Kutay, "Bakalım hangi sorunları örtecek bu önlükleriniz?" diye sordu.

Yaralanan öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduklarını belirten Kutay, okullarda şiddete karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Kutay, açıklamasını "Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin sorumluları istifa etmelidir" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
GüvenlikGüncelEğitimYerelRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan, “UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı“nda konuştu: Emine Erdoğan, "UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu:
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama... Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
Çorum’da okul yıkımında insana ait kafatası ve kemik bulundu Çorum'da okul yıkımında insana ait kafatası ve kemik bulundu
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:42
Bandırma’da yürek yakan kaza Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
17:27
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi Bakan Gürlek’ten merak edilen soruya yanıt
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
16:36
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 20:10:23. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim-İş Rize, Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırı sonrası istifa istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei