Eğitim-İş Rize, Turgutlu\'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırı sonrası istifa istedi

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Eğitim-İş Rize Şubesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı protesto etti. Şube Başkanı Hamza Kutay, saldırının yaşandığı okulun daha önce "1. derece riskli okul" olarak değerlendirildiğini belirterek, "Riskli olduğu önceden tespit edilen bir okulda gerekli güvenlik tedbirleri neden alınmadı?" diye sordu. Sorumluları istifa etmesi gerektiğini söyleyen Kutan, okul, aile, sosyal hizmet, sağlık ve güvenlik kurumları arasında etkili bir erken uyarı sistemi kurulması çağrısında bulundu.

Eğitim-İş Rize Şubesi üyeleri, Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki olark Rize Valiliği Protokol Meydanı'nda toplandı. "Çocuklarımızı koruyamayan düzenin sorumluları istifa" yazılı pankart açan sendika üyeleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Atatürk Meydanı'na yürüdü. Buradaki basın açıklamasını Şube Başkanı Hamza Kutay yaptı.

Kutay, 11 öğrencinin okul yolunda silahlı saldırının ortasında kalmasının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Okul güvenliğinin okul kapısındaki önlemlerle sınırlı olmadığını belirten Kutay, şiddetin eğitimden kopuş, aile sorunları, dışlanma, zorbalık ve geleceksizlik gibi etkenlerle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

Saldırının yaşandığı okulun daha önce "1. derece riskli okul" olarak değerlendirildiğini öne süren Kutay, "Riskli olduğu önceden tespit edilen bir okulda gerekli güvenlik tedbirleri neden alınmadı?" sorusunu yöneltti. Kutay, bu durumun kamu yönetimi açısından ciddi bir zafiyet olduğunu savundu.

Kutay, yedi bakanlığın okul güvenliğine ilişkin değerlendirmeleri ve alınan tedbirleri açıklamasından yaklaşık 15 saat sonra saldırının yaşandığını belirterek, "Yedi bakanlık bir protokolün altında yan yana gelebiliyorsa, çocuklarımız vurulduğunda sorumluluğun da arkasında yan yana duracak mıdır?" dedi.

"7 İMZA ATTINIZ; ŞİMDİ HESABINI VERİN"

Milli Eğitim Bakanlığı'na okullardaki rehberlik hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle eleştiriler yönelten Kutay, devamsızlığı artan, eğitimden uzaklaşan veya davranışlarında ciddi değişiklikler görülen çocukların erken dönemde takip edilmesini istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın risk altındaki çocuklara olay yaşanmadan önce ulaşması gerektiğini belirten Kutay, okul, aile, sosyal hizmet, sağlık ve güvenlik kurumları arasında etkili bir erken uyarı sistemi kurulması çağrısında bulundu.

Bireysel silahlanma sorununa da değinen Kutay, bir çocuğun silaha ulaşmasına kadar geçen süreçte önleyici mekanizmaların neden işlemediğinin açıklanmasını istedi. Kutay, "7 imza attınız; şimdi 7 bakanlık olarak kendi görev alanınızın hesabını verin" diye konuştu.

Kutay, okullarda yeterli sayıda psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, çocuk ve ergen psikoloğu ile sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmesini; kalabalık sınıfların azaltılmasını, ikili eğitimin sona erdirilmesini ve öğrencilerin ücretsiz sanat, spor ve kültür faaliyetlerine erişiminin artırılmasını talep etti.

ÖNLÜKLERİ MEYDANA BIRAKTILAR

Eğitim gündemindeki önlük uygulamasını da eleştiren sendika üyeleri, açıklamanın ardından önlükleri meydana bıraktı. Kutay, "Bakalım hangi sorunları örtecek bu önlükleriniz?" diye sordu.

Yaralanan öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduklarını belirten Kutay, okullarda şiddete karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Kutay, açıklamasını "Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin sorumluları istifa etmelidir" sözleriyle tamamladı.