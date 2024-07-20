Eğitim İş Samsun Şubesi, Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni Eleştirdi - Son Dakika
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Eğitim İş Samsun Şubesi, Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni Eleştirdi

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Eğitim İş Samsun Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyi eleştirerek, büyükşehirlerdeki öğretmenlerin aile bütünlüğünü ikamet adreslerinde kurma hakkının ellerinden alındığını belirtti.

20.07.2024 11:07
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Eğitim- İş Samsun Şubesi Örgütlenme Sekreteri Volkan Altun, Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyi eleştirerek, "Büyükşehirlerdeki eğitim emekçilerinin aile bütünlüğünü ikamet adreslerinde kurma hayali bu yeni yönetmelikle ellerinden alınmıştır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin Ç maddesinin 2 numaralı bendinin kaldırılmasına Eğitim İş Samsun Şubesi tepki gösterdi.

Şube Başkanı Volkan Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı. Binlerce öğretmen aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden ötürü yer değiştirme talebinde bulunacaklar ancak eğitim emekçilerinin çoğu için maalesef aile bütünlüğünü sağlayabilmek pek mümkün görünmüyor. Büyükşehir niteliğinde bulunan ilimizde farklı ilçelerde çalışan, kilometrelerce yol giden öğretmenlerimiz son yer değiştirme yönetmeliğindeki değişiklikle adeta şok olmuştur. Önceki yönetmeliğin Ç. maddesinin 2. bendinde yer alan; 'büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ve adres kayıt sistemine kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir' ibaresi yeni yayımlanan yönetmelikle kaldırılmıştır. Öğretmenler önceki yönetmelikte hem eşinin çalıştığı hem de ikametinin bulunduğu ilçedeki münhal olan eğitim kurumlarını tercih edebiliyorken bu yönetmelikte sadece eşin çalıştığı ilçede bulunan kadroları tercih edebilecektir. Büyükşehirlerdeki eğitim emekçilerinin aile bütünlüğünü ikamet adreslerinde kurma hayali bu yeni yönetmelikle ellerinden alınmıştır. 1 Ağustos 2024'te başlayacak olan Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Takvimine yetişecek şekilde son yayımlanan yönetmelik yenilenmeli, eski yönetmelikte bulunan Ç. maddesinin 2 numaralı atama bendi yeni yönetmeliğe eklenerek öğretmenlerin aile bütünlüğünü ikametlerinde kurma talebi bir an önce yerine getirilmelidir."

Eğitim İş Samsun Şubesi, Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Yönetmeliği\'ni Eleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim İş Samsun Şubesi, Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni Eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitim İş Samsun Şubesi, Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni Eleştirdi - Son Dakika
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