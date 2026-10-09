Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı, memurlar çekilince 7 okulun memursuz kaldığını söyledi - Son Dakika
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Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı, memurlar çekilince 7 okulun memursuz kaldığını söyledi

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Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı, memurlar çekilince 7 okulun memursuz kaldığını söyledi
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Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı Şahbenderoğlu, memurların Valilik oluruyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çekildiğini, 7 okulun memursuz kaldığını söyledi. Gerekçe sunulmadığını belirterek uygulamayı görevi kötüye kullanma olarak değerlendirdi, Vali'den müdahale beklediklerini söyledi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, okullarda görev yapan memurların Valilik oluruyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine çekildiğini belirterek "7 okulumuz şu an memursuz kalmış durumda. Bu durum iş bilmezlik ve umursamazlıktır" ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, okullarda görev yapan memurların Valilik oluruyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bu uygulamayla bu uygulamayla yedi okulun memursuz kaldığını söyledi.

Okullardaki iş yükünün her geçen gün arttığını ve hali hazırda ciddi bir memur eksikliği yaşandığını vurgulayan Şahbenderoğlu, alınan kararın gerekçesiz ve açıklamasız olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirme yazısında somut bir gerekçe sunmadığını ifade eden Şahbenderoğlu, "Bugün ilimizde gerçekleşen, maalesef okullarda bulunan memurların Milli Eğitim'e görevlendirmesi ilgili bir yazıyla karşılaştık. Buna tabii ki okullar, oradaki memurlar ve sendika olarak biz de itiraz ediyoruz. Çünkü bunun haksız, hukuksuz bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Yıllardır okullarımızda memur sıkıntısı var. Maalesef şu an enteresan bir şekilde birçok okulumuzda Valilik oluruyla beraber memurlarımızın Milli Eğitim'e çekildiğiyle ilgili bir yazıyla karşılaştık. Bunda maalesef ihtiyacın ne olduğu, neden memurları Milli Eğitime aldıkları ve bu okulların ne durumda olacağı, memursuz bir şekilde okulların nasıl işletileceği noktasında herhangi bir açıklayıcı yazı yok. Sadece 'Bizim ihtiyacımız var, alıyoruz' şeklinde bir yazıdan ibaret. Biz bunu doğru bulmuyoruz" dedi.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan görevlendirmelerde gerekçe gösterilmediğini belirten Şahbenderoğlu, "Bu yazıda Milli Eğitim'in neye göre ihtiyaç bildirdiği, okullardaki bu memur ihtiyacının nasıl giderileceğiyle ilgili hiçbir ibare yok. Maalesef biz bunu görevi kötüye kullanma olarak değerlendiriyoruz ve Sinop Valimiz Sayın Mustafa Özarslan'ın da bu konuya müdahale etmesini bekliyoruz. Tahmin ediyorum ki konuyla ilgili çok ayrıntılı bilgisi yok kendisinin. Dolayısıyla buna müdahale etmesini ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tam 7 tane memurumuz çekildi, bu 7 tane okul anlamına gelir. 7 tane okulumuz şu an memursuz kalmış durumda" diye konuştu.

"BU DURUM İŞ BİLMEZLİK VE UMURSAMAZLIKTIR"

Mevcut şartlarda okul idarelerinin üzerindeki yükün arttığını ve güvenlik problemleri nedeniyle ekstra çaba harcandığını dile getiren Şahbenderoğlu, "Memurların da ellerinden alınmasıyla beraber o okuldaki iş yükünün idare tarafından nasıl giderileceği bir muamma. Milli Eğitim'in bunu düşünmediğini, umursamadığını değerlendiriyoruz. Türkiye genelinde zaten böyle bir sıkıntı var. Bir sürü üniversite mezunu genç bugün işsiz durumdayken, ülke genelinde ciddi memur ihtiyacı varken maalesef Milli Eğitimlere bu memur alımları yapılmıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde de bildiğim kadarıyla yeterli sayıda memur var. Ama buna rağmen Milli Eğitim Müdürlüğü bu memurları da kendi bünyesine katmaya çalışıyor. Bu iş bilmemezlik, umursamazlık. Milli Eğitimin esas kurumu olan okulları hiçe saymak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu yanlış uygulamadan bir an önce Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve Valiliğin vazgeçmesini Eğitim-İş olarak istiyoruz ve acilen bir müdahale yapılmalıdır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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