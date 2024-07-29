Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı: Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu Kabul Etmiyoruz

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Eğitim- İş Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'yle ilgili "Son gelinen aşamada öğretmen akademisi adı altında bir şey uydurdular. Bunu yandaş kişileri öğretmen yapmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz. O yüzden, bu saçma ve öğretmenliği yok sayan öğretmenlik meslek kanununu biz kabul etmiyoruz" dedi.

Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahbenderoğlu, şunları söyledi:

"Bu tamamıyla iktidarın ve yandaş sendikanın bizzat öğretmenliğe yeni atanacak yeni öğretmenleri bir çeşit eleme yöntemi"

"Uzun zamandan beri hükümetin başta öğretmenleri kategorize edip bir yerde iş barışını bozmaya yönelik çalışmalar olarak değerlendiriyoruz. Bununla ilgili mücadelemizi önceden beri sürdürüyorduk. Son gelinen aşamada ise öğretmen akademisi adı altında bir şey uydurdular. Onu da bu sefer yasadan geçirmeye çalışıyorlar. Bunu tamamıyla aslında iktidarın bir çeşit mülakat yöntemi olarak değerlendiriyoruz. Çünkü, göreve başlayacak olan kişileri son derece ucu belirsiz, ne anlama geldiği belli olmayan kriterlerle değerlendirme çabası içinde girme amacındalar. Bunu yandaş kişileri öğretmen yapmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz. O yüzden, bu saçma ve öğretmenliği yok sayan öğretmenlik meslek kanununu biz kabul etmiyoruz. Bunu itirazımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili mücadelemizi de sürdürdük ve sürdüreceğiz.

"Eğitim sistemimize vurulacak olan bir darbe olarak görüyoruz"

Çünkü, biz bunu öğretmene, öğretmenliğe, geleceğimiz olan çocuklara, eğitim sistemimize vurulacak olan bir darbe olarak görüyoruz. Mesleğini elde etmiş, diplomasını almış olan insanları tekrar tekrar bir çeşit sınava tabi tutma gibi sistem vardı zaten. Bu yeterlilik sınavıydı ve adı bir çeşit değişik isimler altında sınavlar düzenlendi. En son, biliyorsunuz sözleşmeli öğretmenlik sistemiyle bu işleri yürütmeye çalıştılar. Orada biz gördük ki, bu tamamıyla iktidarın ve yandaş sendikanın bizzat öğretmenliğe yeni atanacak yeni öğretmenleri bir çeşit eleme yöntemi. Kendi fikirlerine, kendilerine boyun eğen insanları diğerlerini yok sayma gibi bir sisteme dönüştüğünü görüyoruz. Öğretmenlik akademisi uygulamasıyla da bunun çok had safhaya çıkacağını ve insanları daha mesleğine başlamadan, gençliğinin en başında, görevinin en başında bir anda hiç sebepsiz yere görevlerinden atılma gibi bir duruma sürükleyeceğini gözlemliyoruz. Çünkü, kriterler belli değil. Ne amaçla öğretmenliğe devam edeceği, ne amaçla öğretmenlikten atılacağı gibi bir somut bir takım ibareleri bulunmayan bir meslek kanunundan söz ediyoruz. Dolayısıyla bir kişinin iki dudağının arasına girmek ve artık 'görevine son verdim' deyip yıllarca emek vermiş, eğitim görmüş, öğretmenliği çiçeği burnundaki öğretmenlerin bir anda hayatlarını bitirme kanunu olarak görüyoruz biz bunu. O yüzden buna karşı çıkıyoruz."