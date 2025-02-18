Eğitim-Sen'den İade Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eğitim-Sen'den İade Talebi

Geniş Video İzle

Eğitim-Sen, usulsüzlükleri ifşa eden müdür yardımcılarının iadesini ve ceza kararlarının kaldırılmasını istedi.

18.02.2025 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan, üyeleri İzmir Konak Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu'nda görev yapan Yusuf İslam Yiğit ve Sinan Yaşar isimli müdür yardımcılarının "usulsüzlüklere karşı çıktıkları içini görevden alındığını" ifade ederek, Yiğit ve Yaşar'ın n biran önce yöneticilik görevlerine iade edilmesini istedi.

Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi, üyeleri Yusuf İslam Yiğit ve Sinan Yaşar'ın "hukuksuz bir süreç sonunda ceza alarak başka ilçelere sürgün edilmesini" protesto etti. Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan, sendika adına yapılan açıklamada, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz, okulda yapılan tuvalet tadilatına 1 milyon 704 bin 750 TL ödeme yapılmasının piyasa fiyatlarının çok üzerinde olduğunu belirterek kamunun zarara uğratılmasına karşı çıktıkları için suçlu sayılmışlardır. Okulun kapalı olduğu dönemlerde kurs düzenlendiği iddia edilerek kurs öğretmenine haksız ödeme yapıldığına karşı çıktıkları için suçlu sayılmışlardır. Üstelik bu kurslara usulsüz öğrenci kaydı yapıldığı gerekçesiyle okul müdürüne disiplin cezası verilmişken, bu usulsüzlüğü açığa çıkaran üyelerimiz suçlanmıştır. Müdür yardımcısı üyemiz Yusuf İslam Yiğit, gerçekte yapılmayan okçuluk kursunu resmi olarak sonlandırarak kamu zararını önlemiş, ancak bu nedenle cezalandırılmıştır.

"Bu haksızlığa karşı üyelerimizin yanında olacağız"

Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen müfettişin, hakkında inceleme yaptığı kurs öğretmeni ile sosyal medyada karşılıklı olarak takipleştiği ve dolayısıyla soruşturmayı tarafsız şekilde yürütmediği anlaşılmaktadır. Soruşturma sürecinde, kamunun zarara uğratıldığı ve yapılmayan kurslara ücret ödendiği açıkça ortaya çıkmasına rağmen, soruşturmacı müfettiş bu usulsüzlüğü göz ardı etmiş ve üyelerimize yüksek sesle konuşmak ya da kanunsuz dilekçe vermek gibi gerekçelerle aylıktan kesme cezası vermiştir. Ayrıca, üyelerimizin görev yerleri değiştirilerek uzak ilçelere sürgün edilmiştir. Hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir dönemde yaşadığımızın farkındayız. Kamu kaynaklarını kişisel çıkarları için kullananlara karşı dururken liyakatsiz yöneticilerden ödül beklemiyoruz. Ancak liyakatsiz yöneticiler şunu bilmelidir ki amirlerin kanunsuz emirlerine ve uygulamalarına uymamak, mevcut yasaların gereğidir. Yasalarımıza göre, görevi kötüye kullanarak çıkar sağlamak suçtur. Üyelerimiz bu suça ortak olmamışlardır. Bu haksızlıklara karşı bugün olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin her düzeyde yanında olacağız."

"Üyelerimize verilen disiplin cezaları ve yer değiştirme kararları kaldırılmalıdır"

İzmir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne seslenen Nafiz Ceylan, "Üyelerimiz suç işlememiş, aksine kamunun zarara uğratılmasına karşı çıkmışlardır. Dolayısıyla üyelerimize verilen disiplin cezaları ve yer değiştirme kararları kaldırılmalıdır. Müdür yardımcılarımız Sinan Yaşar ve Yusuf İslam Yiğit, biran önce yöneticilik görevlerine iade edilmelidir" dedi.

Eğitim-Sen, üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Yaşasın hak, hukuk ve adalet mücadelemiz" sloganıyla açıklamayı sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yusuf İslam, Politika, Eğitim, Yerel, İzmir, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-Sen'den İade Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:48:56. #1.12#
SON DAKİKA: Eğitim-Sen'den İade Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.