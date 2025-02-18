Eğitim-Sen'den İade Talebi

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(İZMİR) - Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan, üyeleri İzmir Konak Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu'nda görev yapan Yusuf İslam Yiğit ve Sinan Yaşar isimli müdür yardımcılarının "usulsüzlüklere karşı çıktıkları içini görevden alındığını" ifade ederek, Yiğit ve Yaşar'ın n biran önce yöneticilik görevlerine iade edilmesini istedi.

Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi, üyeleri Yusuf İslam Yiğit ve Sinan Yaşar'ın "hukuksuz bir süreç sonunda ceza alarak başka ilçelere sürgün edilmesini" protesto etti. Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan, sendika adına yapılan açıklamada, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz, okulda yapılan tuvalet tadilatına 1 milyon 704 bin 750 TL ödeme yapılmasının piyasa fiyatlarının çok üzerinde olduğunu belirterek kamunun zarara uğratılmasına karşı çıktıkları için suçlu sayılmışlardır. Okulun kapalı olduğu dönemlerde kurs düzenlendiği iddia edilerek kurs öğretmenine haksız ödeme yapıldığına karşı çıktıkları için suçlu sayılmışlardır. Üstelik bu kurslara usulsüz öğrenci kaydı yapıldığı gerekçesiyle okul müdürüne disiplin cezası verilmişken, bu usulsüzlüğü açığa çıkaran üyelerimiz suçlanmıştır. Müdür yardımcısı üyemiz Yusuf İslam Yiğit, gerçekte yapılmayan okçuluk kursunu resmi olarak sonlandırarak kamu zararını önlemiş, ancak bu nedenle cezalandırılmıştır.

"Bu haksızlığa karşı üyelerimizin yanında olacağız"

Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen müfettişin, hakkında inceleme yaptığı kurs öğretmeni ile sosyal medyada karşılıklı olarak takipleştiği ve dolayısıyla soruşturmayı tarafsız şekilde yürütmediği anlaşılmaktadır. Soruşturma sürecinde, kamunun zarara uğratıldığı ve yapılmayan kurslara ücret ödendiği açıkça ortaya çıkmasına rağmen, soruşturmacı müfettiş bu usulsüzlüğü göz ardı etmiş ve üyelerimize yüksek sesle konuşmak ya da kanunsuz dilekçe vermek gibi gerekçelerle aylıktan kesme cezası vermiştir. Ayrıca, üyelerimizin görev yerleri değiştirilerek uzak ilçelere sürgün edilmiştir. Hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir dönemde yaşadığımızın farkındayız. Kamu kaynaklarını kişisel çıkarları için kullananlara karşı dururken liyakatsiz yöneticilerden ödül beklemiyoruz. Ancak liyakatsiz yöneticiler şunu bilmelidir ki amirlerin kanunsuz emirlerine ve uygulamalarına uymamak, mevcut yasaların gereğidir. Yasalarımıza göre, görevi kötüye kullanarak çıkar sağlamak suçtur. Üyelerimiz bu suça ortak olmamışlardır. Bu haksızlıklara karşı bugün olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin her düzeyde yanında olacağız."

"Üyelerimize verilen disiplin cezaları ve yer değiştirme kararları kaldırılmalıdır"

İzmir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne seslenen Nafiz Ceylan, "Üyelerimiz suç işlememiş, aksine kamunun zarara uğratılmasına karşı çıkmışlardır. Dolayısıyla üyelerimize verilen disiplin cezaları ve yer değiştirme kararları kaldırılmalıdır. Müdür yardımcılarımız Sinan Yaşar ve Yusuf İslam Yiğit, biran önce yöneticilik görevlerine iade edilmelidir" dedi.

Eğitim-Sen, üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Yaşasın hak, hukuk ve adalet mücadelemiz" sloganıyla açıklamayı sonlandırdı.