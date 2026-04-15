Eğitim Sen\'den Okul Güvenliği Eylemi

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Eğitim Sen Hopa Şubesi üyeleri, okullarda düzenlenen silahlı saldırılara dikkati çekmek amacıyla Hopa Parkı'nda oturma eylemi başlattı. Burada konuşan Şube Üyesi Nurçin Topaloğlu, "Evlerimizden sonra en güvenli yer olan okullarımızda bugün kendimizi güvende hissetmiyoruz. Kaygılıyız, üzgünüz, mutsuzuz. Sorumluların hesap vermesini istiyoruz" dedi. Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş ise aynı gerekçelerle yarın ve cuma günü iş bırakacaklarını bildirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerindeki okullarda üst üste düzenlenen silahlı saldırıların ardından Eğitim Sen Hopa Şubesi tarafından eylem kararı alındı. Bu kapsamda şube üyesi eğitimciler Hopa Parkı'nda oturma eylemine başladı.

Burada konuşan Nurçin Topaloğlu, şunları söyledi:

"Artık yeter. İşte bu siyah kağıt üzerine yazılan yazı son söz. Gerçekten artık yeter. Evlerimizden sonra en güvenli yer okullarımızdı. Çocuklarımıza 'okulda dert etmeyin' diyebildiğimiz mekanlardı. Ancak bugün öyle hissetmiyoruz. Kaygılıyız, üzgünüz, mutsuzuz. Sorumluların hesap vermesini gerçekten çok istiyoruz. Umarım bu bir başlangıç olur, çığlığımız duyulur ve yavrularımızla birlikte güven içinde güzel günlere ulaşırız."

"Okullarda yaşanan şiddete dur demek için toplumun desteğine ihtiyacımız var"

Öte yandan Eğitim Sen Artvin Şubesi de yarın için iş bırakma kararı aldıklarını bildirdi. Şube Başkanı Köksal Gümüş, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Artvin kamuoyuna çağrımızdır: Dün Urfa Siverek'te, bugün Kahramanmaraş'ta okullarımızda kan donduran, ağır şiddet olayları yaşanmıştır. Bu yaşananlar münferit bir durum olarak kabul edilemez. Bu şiddet sarmalına dur demek için Eğitim Sen olarak 16-17 Nisan tarihlerinde iş bırakma kararı aldık. Yarın saat 12.30'da Halitpaşa Meydanı'nda toplanarak Atapark'ta basın açıklaması yapacağız. Şiddete dur demek için sizlerin de desteğini bekliyoruz."