Eğitim Sen'den Okul Güvenliği Eylemi - Son Dakika
Eğitim Sen'den Okul Güvenliği Eylemi

Eğitim Sen\'den Okul Güvenliği Eylemi
15.04.2026 22:06
Eğitim Sen Hopa Şubesi, okullardaki silahlı saldırılara dikkat çekmek için oturma eylemi başlattı.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Eğitim Sen Hopa Şubesi üyeleri, okullarda düzenlenen silahlı saldırılara dikkati çekmek amacıyla Hopa Parkı'nda oturma eylemi başlattı. Burada konuşan Şube Üyesi Nurçin Topaloğlu, "Evlerimizden sonra en güvenli yer olan okullarımızda bugün kendimizi güvende hissetmiyoruz. Kaygılıyız, üzgünüz, mutsuzuz. Sorumluların hesap vermesini istiyoruz" dedi. Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş ise aynı gerekçelerle yarın ve cuma günü iş bırakacaklarını bildirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerindeki okullarda üst üste düzenlenen silahlı saldırıların ardından Eğitim Sen Hopa Şubesi tarafından eylem kararı alındı. Bu kapsamda şube üyesi eğitimciler Hopa Parkı'nda oturma eylemine başladı.

Burada konuşan Nurçin Topaloğlu, şunları söyledi:

"Artık yeter. İşte bu siyah kağıt üzerine yazılan yazı son söz. Gerçekten artık yeter. Evlerimizden sonra en güvenli yer okullarımızdı. Çocuklarımıza 'okulda dert etmeyin' diyebildiğimiz mekanlardı. Ancak bugün öyle hissetmiyoruz. Kaygılıyız, üzgünüz, mutsuzuz. Sorumluların hesap vermesini gerçekten çok istiyoruz. Umarım bu bir başlangıç olur, çığlığımız duyulur ve yavrularımızla birlikte güven içinde güzel günlere ulaşırız."

"Okullarda yaşanan şiddete dur demek için toplumun desteğine ihtiyacımız var"

Öte yandan Eğitim Sen Artvin Şubesi de yarın için iş bırakma kararı aldıklarını bildirdi. Şube Başkanı Köksal Gümüş, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Artvin kamuoyuna çağrımızdır: Dün Urfa Siverek'te, bugün Kahramanmaraş'ta okullarımızda kan donduran, ağır şiddet olayları yaşanmıştır. Bu yaşananlar münferit bir durum olarak kabul edilemez. Bu şiddet sarmalına dur demek için Eğitim Sen olarak 16-17 Nisan tarihlerinde iş bırakma kararı aldık. Yarın saat 12.30'da Halitpaşa Meydanı'nda toplanarak Atapark'ta basın açıklaması yapacağız. Şiddete dur demek için sizlerin de desteğini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim Sen'den Okul Güvenliği Eylemi - Son Dakika

Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Eskişehir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı

22:32
Sosyal medya gruplarında korkunç paylaşımlar: Saldırgan övüldü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildi
Sosyal medya gruplarında korkunç paylaşımlar: Saldırgan övüldü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildi
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Okula saldırı düzenleyen saldırgan, önceden arkadaşlarını tehdit etmiş
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 22:41:06.
SON DAKİKA: Eğitim Sen'den Okul Güvenliği Eylemi - Son Dakika
