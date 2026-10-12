Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Özel, okulda çökme riskine rağmen adım atılmadığını söyledi

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, 2022 yılında taşınılan Gülbahar Hatun İlkokulu ve Ortaokulu binasında ciddi fiziki yetersizlikler ve güvenlik riskleri bulunduğunu belirterek, "Okulumuzun giriş merdivenleriyle beraber etrafında çökmeler olduğundan dolayı şu anda bu kapı kapatıldı. Binanın alt katı yağmurlarda su alıyor, bodrum duvarlarındaki beton parçaları dökülmüş durumda" dedi.

Özel, 2022 yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürüldüğü Gülbahar Hatun İlkokulu ve Ortaokulu binasındaki fiziki olumsuzluklara ve güvenlik risklerine dikkati çekti. Taşınma sürecinden itibaren eksikliklerin bulunduğunu belirten Özel, okul idaresinin girişimlerine rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün henüz somut bir adım atmadığını ifade etti.

"BİNANIN GİRİŞ KAPISI ÇÖKMELER NEDENİYLE KAPATILDI"

Okul binasındaki çökme ve hasarlara değinen Ercan Özel, şunları kaydetti:

"2022 yılında yapılan Gülbahar Hatun İlkokulu ve Ortaokulu taşınmasıyla beraber aslında birçok eksiklik vardı. Fakat pandemi döneminde alelacele bu binaya taşınıldı ve 4 yıldır burada eğitim yapılıyor.

Ancak bu 4 yıl içerisinde şu an görmüş olduğunuz okulumuzun giriş merdivenleriyle beraber etrafında binanın çökmeler olduğundan dolayı şu anda bu binanın bu kapısı kapatıldı. Diğer yan taraftaki kapıdan öğrenciler içeri alınıyor. Fakat İstiklal Marşı törenleri yine pazartesi ve cuma günleri tam olarak burada yapılıyor. Fakat törenin yapıldığı alanda ki, çökmeden dolayı Atattürk büstü ve Türk Bayrağı'nın da yan durduğu devrilme riski ile karşı karşıya olduğu görülüyor."

"BODRUM KATINI SU BASIYOR, BETON PARÇALARI DÖKÜLÜYOR"

Binanın zemin ve bodrum katındaki tahribata da vurgu yapan Özel, "Bu binanın içerisinde, zemin katta yağmurların yağdığı zamanlar sürekli aşağısı su alıyor. Binanın alt katının, bodrumun duvarlarındaki bütün beton parçaları dökülmüş durumda. Bu binayla ilgili okul idaresi birçok girişimde bulunmasına rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden henüz somut bir adım atılmadı ve durum şu anda bu şekilde devam etmektedir" dedi.